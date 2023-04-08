На Донбассе погиб мобилизованный тюменец

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:49
Updated Сегодня, 08:49
В специальной военной операции ефрейтор Иван Черкасов принимал участие с октября 2022 года — он был призван на военную службу в рамках частичной мобилизации.
Военного наградили посмертно Орденом Мужества. Иван Черкасов стал третьим погибшим военнослужащим в селе Вагай за последние полгода. 22 сентября 2022 года на Украине при выполнении боевого задание смертельное ранение получил рядовой Александр Павлов, 7 декабря в селе простились Романом Коротаевым, пишет газета «Омутинское. Новости района».
Ранее «Наш Город» писал, что в тюменском селе Богандинский похоронили на этой неделе Алексея Поротникова. Военный погиб в зоне СВО 1 апреля 2023 года.