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На Донбассе погиб мобилизованный тюменец

8 апреля 2023, 08:26
Фото: 1MI

В СВО погиб мобилизованный тюменец

В тюменском селе Вагай простились с погибшим в зоне специальной операции военнослужащим Иваном Черкасовым. Смертельное ранение он получил 1 февраля 2023 года.
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Тюмень

В специальной военной операции ефрейтор Иван Черкасов принимал участие с октября 2022 года — он был призван на военную службу в рамках частичной мобилизации.

Военного наградили посмертно Орденом Мужества. Иван Черкасов стал третьим погибшим военнослужащим в селе Вагай за последние полгода. 22 сентября 2022 года на Украине при выполнении боевого задание смертельное ранение получил рядовой Александр Павлов, 7 декабря в селе простились Романом Коротаевым, пишет газета «Омутинское. Новости района».

Ранее «Наш Город» писал, что в тюменском селе Богандинский похоронили на этой неделе Алексея Поротникова. Военный погиб в зоне СВО 1 апреля 2023 года.

#Общество#Новости тюмени#Военные#Военнослужащие#Военная служба#Тюмень#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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