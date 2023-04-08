В Тюменской области похолодает до -15

Скорость ветра составит 11-15 метров в секунду. Температура воздуха -3…-8 в ночные часы, +9…+14 в светлое время суток. В понедельник, 10 апреля, столбики термометров покажут в ночные часы 0…-5, днем +5…+10. При этом вероятны осадки в виде снега и дождем, скорость ветра составит 8-13 метров в секунду с порывами до 17 м/с.