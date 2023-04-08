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В Тюменской области похолодает до -15

8 апреля 2023, 11:50
Фото: 1MI

На Тюменскую область надвигается штормовой ветер и похолодание до -15

В воскресенье вечером на Тюменскую область обрушится штормовой ветер. По прогнозам метеорологов ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», непогода ожидается вечером 9 апреля.
Сюжет
Тюмень

Скорость ветра составит 11-15 метров в секунду. Температура воздуха -3…-8 в ночные часы, +9…+14 в светлое время суток. В понедельник, 10 апреля, столбики термометров покажут в ночные часы 0…-5, днем +5…+10. При этом вероятны осадки в виде снега и дождем, скорость ветра составит 8-13 метров в секунду с порывами до 17 м/с.

Во вторник, 11 апреля, столбики термометров в ночные часы опустятся до -5…-15, днем максимальная температура воздуха составит +1…+6. Местами ожидаются осадки в виде снега с дождем, усиление ветра до 12-16 метров в секунду.

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Погода#Погода в Тюмени#Тюмень#Тюменская область
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