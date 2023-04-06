Граждане РФ тратят на продукты питания от 6 до 30 тысяч рублей в месяц

В понедельник «Наш город» сообщал, что жители Тюменской области стали тратить больше денег на продукты. В январе этого года жители региона оставили в магазинах 18 миллиардов рублей. В целом оборот розничной торговли составил 39 миллиардов 73 миллиона рублей и снизился на 3,3% (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду предыдущего года. Индексы потребительских цен к декабрю увеличились до 100,1% на продукты и до 101,3% на непродовольственные товары. Что касается сферы платных услуг, то в январе 2023 года населению было оказано услуг на 12,8 миллиардов рублей, что составило 102,2% к соответствующему периоду предыдущего года.