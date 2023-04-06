Граждане РФ тратят на продукты питания от 6 до 30 тысяч рублей в месяц

Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
Исследования были проведены на платформе НАФИ среди жителей всех федеральных округов РФ. Большинство респондентов удовлетворены как качеством, так и количеством продуктов питания, которые они потребляют. Тем не менее, пятая часть населения (20%) отмечает ухудшение качества продуктов.
«Самое популярное место для покупок продуктов – небольшой супермаркет. 80% респондентов ответили так. На втором месте – 49% - гипермаркеты. Подавляющее большинство - 90% - в основном приобретают продукты питания знакомых марок. 59% отдают предпочтение вкусным продуктам, а не полезным», - отмечают «Новые известия».
До 46% покупателей обращают внимание на маркировку «био».
Стоит отметить, что в Тюменской области растут цены на куриное филе. Средняя стоимость белого мяса курицы составляет на сегодняшний день около 420 рублей за килограмм, что на 8% выше, чем в прошлом году. Самое дорогостоящее куриное филе продается под брендом «Халиф».
В понедельник «Наш город» сообщал, что жители Тюменской области стали тратить больше денег на продукты. В январе этого года жители региона оставили в магазинах 18 миллиардов рублей. В целом оборот розничной торговли составил 39 миллиардов 73 миллиона рублей и снизился на 3,3% (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду предыдущего года. Индексы потребительских цен к декабрю увеличились до 100,1% на продукты и до 101,3% на непродовольственные товары. Что касается сферы платных услуг, то в январе 2023 года населению было оказано услуг на 12,8 миллиардов рублей, что составило 102,2% к соответствующему периоду предыдущего года.