У тюменцев выросли траты на покупку продуктов

Posted Сегодня, 04:05
Published Сегодня, 04:05
Modified Сегодня, 06:14
Updated Сегодня, 06:14
По данным Тюменьстата, траты на покупку непродовольственных товаров составили 20 миллиардов 130 миллионов рублей, что на 160 миллионов рублей больше, чем в январе прошлого года.
В целом оборот розничной торговли составил 39 миллиардов 73 миллиона рублей и снизился на 3,3% (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду предыдущего года. Индексы потребительских цен к декабрю увеличились до 100,1% на продукты и до 101,3% на непродовольственные товары.
Что касается сферы платных услуг, то в январе 2023 года населению было оказано услуг на 12,8 миллиардов рублей, что составило 102,2% к соответствующему периоду предыдущего года.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на минувшей неделе подорожали мясо, яйца, сыр, свежие овощи и фрукты. Рост цен составил от 20 копеек до 23 рублей.