У тюменцев выросли траты на покупку продуктов

Жители Тюмени стали тратить больше денег на продукты

Жители Тюменской области стали тратить больше денег на продукты. В январе этого года жители региона оставили в магазинах 18 миллиардов 943 миллиона рублей, что на 600 миллионов рублей больше, чем в январе 2022 года.

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