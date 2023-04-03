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Posted Сегодня, 04:05

Published Сегодня, 04:05

Modified Сегодня, 06:14

Updated Сегодня, 06:14

У тюменцев выросли траты на покупку продуктов

3 апреля 2023, 04:05
Фото: 1MI

Жители Тюмени стали тратить больше денег на продукты

Жители Тюменской области стали тратить больше денег на продукты. В январе этого года жители региона оставили в магазинах 18 миллиардов 943 миллиона рублей, что на 600 миллионов рублей больше, чем в январе 2022 года.
Сюжет
Тюмень

По данным Тюменьстата, траты на покупку непродовольственных товаров составили 20 миллиардов 130 миллионов рублей, что на 160 миллионов рублей больше, чем в январе прошлого года.

В целом оборот розничной торговли составил 39 миллиардов 73 миллиона рублей и снизился на 3,3% (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду предыдущего года. Индексы потребительских цен к декабрю увеличились до 100,1% на продукты и до 101,3% на непродовольственные товары.

Что касается сферы платных услуг, то в январе 2023 года населению было оказано услуг на 12,8 миллиардов рублей, что составило 102,2% к соответствующему периоду предыдущего года.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на минувшей неделе подорожали мясо, яйца, сыр, свежие овощи и фрукты. Рост цен составил от 20 копеек до 23 рублей.

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Рост цен#Товары#Услуги#Тюмень#Тюменская область
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