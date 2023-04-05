В Тюмени ветерану ВОВ перестали выдавать жизненно важные препараты

Однако в октябре прошлого года женщине перестали выдавать жизненно важные препараты. Причиной этому стал тот факт, что участница ВОВ проживает в Тюмени с внучкой, однако по документам зарегистрирована в российской столице. По состоянию здоровья она не может перевести документы по месту жительства.