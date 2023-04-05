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В Тюмени ветерану ВОВ перестали выдавать жизненно важные препараты

5 апреля 2023, 07:13
Фото: 1MI

В Тюмени участнице ВОВ отказали в выдаче льготных лекарств

В тюменском Департаменте здравоохранения отказали 96-летней участнице ВОВ в выдаче льготных лекарственных препаратов по программе государственной социальной помощи. Об этом рассказали в объединённой пресс-службе тюменских судов.
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Суд

Как сообщили в областной Прокуратуре, в связи с обращением пожилой женщины по данному факту была проведена проверка, которая позволила установить, что пенсионерка является инвалидом второй группы и, соответственно, ей по закону полагаются бесплатные лекарства.

Однако в октябре прошлого года женщине перестали выдавать жизненно важные препараты. Причиной этому стал тот факт, что участница ВОВ проживает в Тюмени с внучкой, однако по документам зарегистрирована в российской столице. По состоянию здоровья она не может перевести документы по месту жительства.

Ленинский районный суд Тюмени обязал Депрартмент здравоохранения продолжить выдавать ветерану войны необходимые лекарства за счёт средств из областного бюджета на период её проживания в регионе.

Ранее «Наш город» писал, что двум молодым вандалам назначили 400 часов обязательных работ за повреждение памятника в сквере Победы.

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