Суд назначил 400 часов работ тюменцам, осквернившим память узников фашистских лагерей

Posted Сегодня, 05:54
Published Сегодня, 05:54
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Updated Сегодня, 05:56
По данным расследования, 23 января 2023 года 20-летний Михаил Суфиянов и 18-летний Владимир Екимов, находясь в сквере Победы, повредили памятник в виде звезды, посвященный бывшим узникам фашистских концлагерей. Был причинен материальный ущерб на сумму более 60 тысяч рублей.
Обвиняемые вину признали в полном объеме, в содеянном раскаялись. Суд назначил им наказание в виде 400 часов обязательных работ. Также вандалы полностью возместили причиненный материальный ущерб, сообщили "Нашему Городу" в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени пожаловались на плачевное состояние памятнику «Материнство». По словам горожан, монумент разваливается по кускам.