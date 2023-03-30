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Суд назначил 400 часов работ тюменцам, осквернившим память узников фашистских лагерей

30 марта 2023, 05:54
Фото: 1MI

Суд назначил 400 часов работ вандалам, осквернившим арку в парке Победы в Тюмени

По 400 часов обязательных работ получили двое жителей Тюмени за повреждение монумента бывшим узникам фашистских лагерей, расположенного в сквере Победы. Такое решение вынес Ленинский районный суд.
Сюжет
Тюмень

По данным расследования, 23 января 2023 года 20-летний Михаил Суфиянов и 18-летний Владимир Екимов, находясь в сквере Победы, повредили памятник в виде звезды, посвященный бывшим узникам фашистских концлагерей. Был причинен материальный ущерб на сумму более 60 тысяч рублей.

Обвиняемые вину признали в полном объеме, в содеянном раскаялись. Суд назначил им наказание в виде 400 часов обязательных работ. Также вандалы полностью возместили причиненный материальный ущерб, сообщили "Нашему Городу" в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени пожаловались на плачевное состояние памятнику «Материнство».  По словам горожан, монумент разваливается по кускам.

#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Памятники#Вандализм#Вандалы#Тюмень#Суд#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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