Суд назначил 400 часов работ тюменцам, осквернившим память узников фашистских лагерей

По данным расследования, 23 января 2023 года 20-летний Михаил Суфиянов и 18-летний Владимир Екимов, находясь в сквере Победы, повредили памятник в виде звезды, посвященный бывшим узникам фашистских концлагерей. Был причинен материальный ущерб на сумму более 60 тысяч рублей.