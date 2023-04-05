В аэропорту Рощино проблемы сразу с пятью рейсами, один из них отменен. Скрин

Небольшая задержка отмечается при прибытии рейса Москва – Тюмень № ЮТ463. Самолёт авиакомпании «Ямал» из Сочи задерживается на 1 час, он должен прибыть сегодня в 17:03. Ещё два рейса Газпром Авиа тоже опаздывают на 1 час.