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В аэропорту Рощино проблемы сразу с пятью рейсами, один из них отменен. Скрин

5 апреля 2023, 10:22
Фото: 1MI

4 рейса задерживаются и 1 отменен в аэропорту Рощино

По данным онлай-табло Рощино, 5 апреля в аэропорту наблюдались проблемы сразу с пятью рейсами. Четыре из них задерживались, один (Тюмень – Новый Уренгой) отменили.
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Тюмень

Рейс Тюмень – Новый Уренгой (туда и обратно) №YC 9736 был отменён сегодня. Самолёт  Bombardier авиакомпании «Ямал» не прилетел в аэропорт Рощино.

Небольшая задержка отмечается при прибытии рейса Москва – Тюмень № ЮТ463. Самолёт авиакомпании «Ямал» из Сочи задерживается на 1 час, он должен прибыть сегодня в 17:03. Ещё два рейса Газпром Авиа тоже опаздывают на 1 час.

Ранее «Наш город» сообщал, что 9 марта в омском аэропорту на семь часов задержали рейс в Тюмень с 48 пассажирами.

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#Александр Мязин#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Дороги#Экономика#Аэропорт#Аэропорт Рощино
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