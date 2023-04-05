В аэропорту Рощино проблемы сразу с пятью рейсами, один из них отменен. Скрин

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
Рейс Тюмень – Новый Уренгой (туда и обратно) №YC 9736 был отменён сегодня. Самолёт Bombardier авиакомпании «Ямал» не прилетел в аэропорт Рощино.
Небольшая задержка отмечается при прибытии рейса Москва – Тюмень № ЮТ463. Самолёт авиакомпании «Ямал» из Сочи задерживается на 1 час, он должен прибыть сегодня в 17:03. Ещё два рейса Газпром Авиа тоже опаздывают на 1 час.
Ранее «Наш город» сообщал, что 9 марта в омском аэропорту на семь часов задержали рейс в Тюмень с 48 пассажирами.