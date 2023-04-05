«Хотят вывести из дела»: проверка адвоката учителя, обвиняемого в домогательствах

«Наш город» уже сообщал о том, что судью, которая вела дело Алексея Л., сняли с дела. Среди ошибок, совершенных судьей — присутствие свидетелей обвинения на закрытом заседании, оглашение показаний свидетелей без их вызова в зал заседания, а также допрос ребенка в присутствии детского психолога, не имеющего соответствующего образования.