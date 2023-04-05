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«Хотят вывести из дела»: проверка адвоката учителя, обвиняемого в домогательствах

5 апреля 2023, 09:43
Фото: nashgorod.ru

В Тюменской области адвокат может получить предупреждение по делу о домогательствах

Александр Акимов, защищающий в суде учителя, обвиняемого в домогательствах, сообщил «Нашему городу», что прокуратура в отношении него инициировала проверку, в результате которой СУ СК по Тюменской области обратился в адвокатскую палату для привлечения адвоката к дисциплинарной ответственности.
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Жалоба
«Прокуратура в отношении меня инициировала проверку процессуальную. За разглашение сведений предварительного расследования — статья 310 УК РФ. Следственный комитет вынес отказной материал, но обратился в адвокатскую палату чтоб меня привлекли в дисциплинарном порядке. Видимо очень сильно хотят вывести меня из дела», — сообщил изданию Акимов.

Ранее адвокат сообщал о том, что у следствия нет доказательств вины его подзащитного. Акимов и Алексей Л. убеждены, что происходит умышленное затягивание предварительного расследования по уголовному делу со стороны органов предварительного расследования.

«Искажение протокола судебного заседания прямо повлияло на первоначальное постановление относительно избрания меры пресечения, а также на ухудшение состояния здоровья Алексея», — уверен адвокат.

«Наш город» уже сообщал о том, что судью, которая вела дело Алексея Л., сняли с дела. Среди ошибок, совершенных судьей — присутствие свидетелей обвинения на закрытом заседании, оглашение показаний свидетелей без их вызова в зал заседания, а также допрос ребенка в присутствии детского психолога, не имеющего соответствующего образования.

#Алиса Вернер#Прокуратура#Адвокаты#Следственный комитет#Следственное управление#Тюменское следственное управление#Жалоба#Омутинский район#Происшествия#Дети#Тюменская область
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