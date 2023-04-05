«Хотят вывести из дела»: проверка адвоката учителя, обвиняемого в домогательствах

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
Modified Сегодня, 09:45
Updated Сегодня, 09:45
«Прокуратура в отношении меня инициировала проверку процессуальную. За разглашение сведений предварительного расследования — статья 310 УК РФ. Следственный комитет вынес отказной материал, но обратился в адвокатскую палату чтоб меня привлекли в дисциплинарном порядке. Видимо очень сильно хотят вывести меня из дела», — сообщил изданию Акимов.
Ранее адвокат сообщал о том, что у следствия нет доказательств вины его подзащитного. Акимов и Алексей Л. убеждены, что происходит умышленное затягивание предварительного расследования по уголовному делу со стороны органов предварительного расследования.
«Искажение протокола судебного заседания прямо повлияло на первоначальное постановление относительно избрания меры пресечения, а также на ухудшение состояния здоровья Алексея», — уверен адвокат.
«Наш город» уже сообщал о том, что судью, которая вела дело Алексея Л., сняли с дела. Среди ошибок, совершенных судьей — присутствие свидетелей обвинения на закрытом заседании, оглашение показаний свидетелей без их вызова в зал заседания, а также допрос ребенка в присутствии детского психолога, не имеющего соответствующего образования.