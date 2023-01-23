Судью по делу учителя, обвиняемого в домогательствах, сняли с дела

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
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Updated Сегодня, 10:10
«Судья уже знала, что из-за нарушений, которые она допустила ранее при рассмотрении дела, ее итоговое решение в областном суде по апелляционной жалобе будет отменено», — сообщает «Нашему городу» адвокат Алексея Л. Александр Акимов.
Среди ошибок, совершенных судьей — присутствие свидетелей обвинения на закрытом заседании, оглашение показаний свидетелей без их вызова в зал заседания, а также допрос ребенка в присутствии детского психолога, не имеющего соответствующего образования.
«Эти нарушения грубые и очевидные. Полагаю, что они совершались умышленно, чтобы затянуть дело, но при этом проявлять заинтересованность», — говорит адвокат.
Акимов также подчеркивает, что именно эта судья избрала для Алексея Л. меру пресечения в виде ареста, тогда как подсудимый многократно жаловался на самочувствие и предоставлял документы об имеющихся заболеваниях, с которыми данная мера пресечения невозможна.
Адвокат пытался оспорить решение об избрании меры пресечения, но суд оставил жалобу без удовлетворения.
«Основные доводы, по которым мы просили удовлетворить нашу апелляционную жалобу и изменить меру пресечения на наименее тяжкую, строились на отсутствии каких-либо доказательств вины Алексея Л. — в уголовном деле нет абсолютно никаких доказательств вины. Мы ссылались на умышленное затягивание предварительного расследования по уголовному делу со стороны органов предварительного расследования, на явное искажении протокола судебного заседания, которое прямо повлияло на первоначальное постановление относительно избрания меры пресечения, а также на ухудшение состояния здоровья Алексея и двухмесячное бездействие следственных органов по проведению каких-либо следственных действий с нашим участием», — объясняет Акимов.
Сейчас Алексей Л. находится в психиатрической лечебнице поселка Винзили. Омутинский районный суд отправил заслуженного учителя РФ, обвиняемого по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ, на принудительное лечение в ОКПБ. Обнаружилось, что учитель страдает от навязчивых суицидальных мыслей.
Адвокат уверен, что до такого состояния его довело обвинение в «таком» преступлении, а также сам уголовных процесс, в ходе которого на Алексея многократно оказывали давление, пытаясь добиться признательных показаний.
«С момента задержания и по сегодняшний день, следствие не смогло предоставить никаких новых доказательств вины подсудимого. Кроме показаний, данных мальчиком, у следствия ничего нет. С таким успехом любого мужчину можно обвинить в чем угодно, не так ли? И неудивительно, что после такого беспорядка у человека здоровье подвело», — говорит адвокат.
Однако причиной заключения в ОКБП может стать не только беспокойство за состояние подсудимого, но и былая цель — затянуть процесс.
«Я допускаю, что обвинение не может предоставить объективных доказательств вины, поэтому было решено на время спрятать Алексея Л. в больницу, тем самым взяв „паузу“, чтобы измором склонить Алексея к признательным показаниям», — полагает Акимов.
В Омутинке, где Алексей жил и работал, люди до сих пор разделены на два лагеря: одни убеждены в невиновности одного из лучших учителей области, другие — больше не хотят знать мужчину, будучи уверенными в его вине.
На формирование второй группы людей значительное влияние оказала уверенность сотрудников правоохранительных органов, которые заявляли, что имеют неопровержимые доказательства вины мужчины. Однако до сих пор эти слова остаются лишт обещаниями.
Те, кто защищал Алексея, хоть и готовы его поддержать, но понимают, что путь в школу, после такого обвинения, для учителя закрыт. Вдобавок люди опасаются народного суда, который могут устроить негативно настроенные жители, если мужчину отпустят домой за неимением состава преступления и доказательств.