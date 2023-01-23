Судью по делу учителя, обвиняемого в домогательствах, сняли с дела

«Основные доводы, по которым мы просили удовлетворить нашу апелляционную жалобу и изменить меру пресечения на наименее тяжкую, строились на отсутствии каких-либо доказательств вины Алексея Л. — в уголовном деле нет абсолютно никаких доказательств вины. Мы ссылались на умышленное затягивание предварительного расследования по уголовному делу со стороны органов предварительного расследования, на явное искажении протокола судебного заседания, которое прямо повлияло на первоначальное постановление относительно избрания меры пресечения, а также на ухудшение состояния здоровья Алексея и двухмесячное бездействие следственных органов по проведению каких-либо следственных действий с нашим участием», — объясняет Акимов.