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В Тюмени в праздник Благовещения ударят заморозки

4 апреля 2023, 06:37
Фото: 1MI

В Тюмени 5 апреля потеплеет до +15

В Тюмени среда, 5 апреля, станет самым теплым днем этой недели. Столбики термометров завтра к полудню поднимутся до +15…+16. В ночные часы температура воздуха составит +2…+9. День ожидается малооблачным, скорость ветра до 3,4 м/с.
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Тюмень

В четверг метеорологи прогнозируют пасмурную погоду и понижение температуры воздуха до +3…+7, усиление ветра до 8,3 метров в секунду. В пятницу, 7 апреля, в областной столице столбики термометров опустятся до -5…-9 ночью. Максимальная температура воздуха днем составит -2…-3. При этом день ожидается солнечным.

В субботу, 8 апреля, на тюменскую землю вновь вернется плюсовая температура воздуха. В ночные часы термометры покажут +1…+3, в светлое время суток +5…+7.

 

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Погода#Погода в Тюмени#Тюмень#Тюменская область
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