В Тюмени в праздник Благовещения ударят заморозки

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
Modified Сегодня, 06:39
Updated Сегодня, 06:39
В четверг метеорологи прогнозируют пасмурную погоду и понижение температуры воздуха до +3…+7, усиление ветра до 8,3 метров в секунду. В пятницу, 7 апреля, в областной столице столбики термометров опустятся до -5…-9 ночью. Максимальная температура воздуха днем составит -2…-3. При этом день ожидается солнечным.
В субботу, 8 апреля, на тюменскую землю вновь вернется плюсовая температура воздуха. В ночные часы термометры покажут +1…+3, в светлое время суток +5…+7.