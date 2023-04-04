В Тюмени в праздник Благовещения ударят заморозки

В четверг метеорологи прогнозируют пасмурную погоду и понижение температуры воздуха до +3…+7, усиление ветра до 8,3 метров в секунду. В пятницу, 7 апреля, в областной столице столбики термометров опустятся до -5…-9 ночью. Максимальная температура воздуха днем составит -2…-3. При этом день ожидается солнечным.