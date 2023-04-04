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Главврач тюменской областной больницы покидает свой пост после десятилетней работы

4 апреля 2023, 16:43
Фото: Здравоохранение Тюменской области

Врач Сергей Ярцев продолжит работу в ОКБ N 1 в новой должности

Главный врач тюменской областной клинической больницы N 1 Сергей Ярцев продолжит свою работу в медучреждении в качестве заместителя. Об этом сообщили в пресс-службе областного Департамента здравоохранения.

Директор учреждения Наталья Логинова выразила Ярцеву благодарность за профессиональные и организаторские навыки, а также за преданность своему делу.

Сергей Евгеньевич Ярцев всю жизнь проработал в сфере здравоохранения. Он окончил Тюменский государственный мединститут, после чего получил опыт в качестве практического хирурга в городской клинической больнице N 1. На должность главврача ОКБ N 1 его назначили в 2013 году.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени 45-летнего врача-нарколога приговорили к заключению за взятки. Также ему назначили штраф в размере 600 тысяч рублей.

 

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