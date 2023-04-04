Главврач тюменской областной больницы покидает свой пост после десятилетней работы

Posted Сегодня, 16:43
Published Сегодня, 16:43
Modified Сегодня, 17:02
Updated Сегодня, 17:02
Директор учреждения Наталья Логинова выразила Ярцеву благодарность за профессиональные и организаторские навыки, а также за преданность своему делу.
Сергей Евгеньевич Ярцев всю жизнь проработал в сфере здравоохранения. Он окончил Тюменский государственный мединститут, после чего получил опыт в качестве практического хирурга в городской клинической больнице N 1. На должность главврача ОКБ N 1 его назначили в 2013 году.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени 45-летнего врача-нарколога приговорили к заключению за взятки. Также ему назначили штраф в размере 600 тысяч рублей.