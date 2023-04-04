Главврач тюменской областной больницы покидает свой пост после десятилетней работы

Сергей Евгеньевич Ярцев всю жизнь проработал в сфере здравоохранения. Он окончил Тюменский государственный мединститут, после чего получил опыт в качестве практического хирурга в городской клинической больнице N 1. На должность главврача ОКБ N 1 его назначили в 2013 году.