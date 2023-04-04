В Тюмени врач получил большую взятку за отрицательный тест на наркотики. Фото

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
Житель Тюмени работал в ГБУЗ ТО «Областной наркологический диспансер».
«Суд установил, что 28 января 2021 года сотрудниками полиции был остановлен автомобиль под управлением мужчины, у которого были замечены признаки наркотического опьянения. Далее он был направлен на медицинское освидетельствование. Стремясь избежать негативных последствий, водитель через третьих лиц решил организовать получение отрицательных результатов исследования», - сообщает пресс-служба тюменских судов.
Мужчина обратился к знакомому и вышел на сотрудников диспансера. За отрицательный результат исследования на наркотики Прочный получил 60 000 рублей. В судебном заседании подсудимый вину не признал.
Суд приговорил врача к 4 годам колонии общего режима.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени экс-руководителя госкомпании подозревают в получении взяток на 1 млн рублей.