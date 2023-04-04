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В Тюмени врач получил большую взятку за отрицательный тест на наркотики. Фото

4 апреля 2023, 10:12
Фото: 1MI

Тюменский врач получил большую взятку и отправился в колонию на 4 года

Тюменский суд вынес приговор врачу психиатру-наркологу Евгению Прочному. Его признали виновным в получении взятки через посредника, в значительном размере.

Житель Тюмени работал в ГБУЗ ТО «Областной наркологический диспансер».

«Суд установил, что 28 января 2021 года сотрудниками полиции был остановлен автомобиль под управлением мужчины, у которого были замечены признаки наркотического опьянения. Далее он был направлен на медицинское освидетельствование. Стремясь избежать негативных последствий, водитель через третьих лиц решил организовать получение отрицательных результатов исследования», - сообщает пресс-служба тюменских судов.

Мужчина обратился к знакомому и вышел на сотрудников диспансера. За отрицательный результат исследования на наркотики Прочный получил 60 000 рублей. В судебном заседании подсудимый вину не признал.

Суд приговорил врача к 4 годам колонии общего режима.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени экс-руководителя госкомпании подозревают в получении взяток на 1 млн рублей.

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