Жители Березняков требуют действий от властей и защиты своих домов

Posted Сегодня, 05:19
Published Сегодня, 05:19
Modified Сегодня, 06:14
Updated Сегодня, 06:14
«Не знаем к кому обратиться и где найти управу. Цыгане засоряют пожарный водоем. Мусор и все бытовые отходы утилизируются в сам водоем, вследствие чего появляются грызуны невероятно больших размеров, стаи бездомных собак и сороки. Председателем было написано письмо в экологическую службу, где был дан ответ, что цыгане являются малочисленным народом. Так же существует еще одна немало важная проблема — цыгане обжигают медные провода или просто жгут неизвестно что. А рядом с нами находится лес с сухой травой», — пожаловались тюменцы в сообществе «ЧС Тюмень».
В комментариях под опубликованным постом подписчики посоветовали обратиться с данной проблемой в департамент недропользования и экологии Тюменской области, в компетенции которого находится решение данной проблемы. Также следует обратиться в полицию и лесную охрану.
Ранее «Наш Город» писал, что на территории тюменского региона с 3 апреля введен особый противопожарный режим. В документе указано, что в период его действия запрещено сжигание мусора, сухостоя, разведение костров, посещение лесов, использование пиротехнических изделий. За нарушение режима предусмотрен штраф.