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Posted Сегодня, 05:19

Published Сегодня, 05:19

Modified Сегодня, 06:14

Updated Сегодня, 06:14

Жители Березняков требуют действий от властей и защиты своих домов

3 апреля 2023, 05:19
Фото: ЧС Тюмень

Жители тюменского поселка Березняки ищут способы защитить свои дома от огня

Жители тюменского поселка Березняки боятся потерять свои дома из-за пожаров. По словам тюменцев, живущие по соседству цыгане практически ежедневно что-то выжигают. Между тем, рядом с поселком находится лес с сухой травой — если огонь перекинется на лес, то выгорит все.
Сюжет
Тюмень
Фото: ЧС Тюмень
«Не знаем к кому обратиться и где найти управу. Цыгане засоряют пожарный водоем. Мусор и все бытовые отходы утилизируются в сам водоем, вследствие чего появляются грызуны невероятно больших размеров, стаи бездомных собак и сороки. Председателем было написано письмо в экологическую службу, где был дан ответ, что цыгане являются малочисленным народом. Так же существует еще одна немало важная проблема — цыгане обжигают медные провода или просто жгут неизвестно что. А рядом с нами находится лес с сухой травой», — пожаловались тюменцы в сообществе «ЧС Тюмень».

В комментариях под опубликованным постом подписчики посоветовали обратиться с данной проблемой в департамент недропользования и экологии Тюменской области, в компетенции которого находится решение данной проблемы. Также следует обратиться в полицию и лесную охрану.

Ранее «Наш Город» писал, что на территории тюменского региона с 3 апреля введен особый противопожарный режим. В документе указано, что в период его действия запрещено сжигание мусора, сухостоя, разведение костров, посещение лесов, использование пиротехнических изделий. За нарушение режима предусмотрен штраф.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Пожар#Жалобы#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Цыгане
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