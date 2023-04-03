Жители Березняков требуют действий от властей и защиты своих домов

Жители тюменского поселка Березняки ищут способы защитить свои дома от огня

Жители тюменского поселка Березняки боятся потерять свои дома из-за пожаров. По словам тюменцев, живущие по соседству цыгане практически ежедневно что-то выжигают. Между тем, рядом с поселком находится лес с сухой травой — если огонь перекинется на лес, то выгорит все.

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