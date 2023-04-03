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Published Сегодня, 06:09

Modified Сегодня, 06:11

Updated Сегодня, 06:11

Тюменский бизнес потерял миллиарды рублей прибыли за год

3 апреля 2023, 06:09
Фото: 1MI

Тюменский бизнес в 2022 году потерял более 100 миллиардов рублей прибыли

Тюменский бизнес по итогам 2022 года потерял 102 миллиарда рублей прибыли. По данным аналитиков портала Finexpertiza, разница между доходами и расходами у тюменского бизнеса сократилась на 20,7 до 390 миллиардов рублей, а доля прибыльных компаний выросла лишь на 0,1%.
Сюжет
Тюмень

Также сотен миллиардов недосчитался бизнес Ханты-Мансийского автономного округа (-471,6 миллиардов), Свердловской области (-271,6 миллиард рублей), Челябинской области (-156,9 миллиардов рублей). Нарастить доходы удалось лишь одному региону Уральского федерального округа — ЯНАО на 54,9%, до 2,35 триллионов рублей.

В целом прибыль российского крупного и среднего бизнеса в 2022 году составила 25,93 триллиона рублей, что на 12,6% меньше, чем годом ранее. В минувшем году бизнес «недополучил» 3,7 триллиона рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что за первые два месяца 2023 года жители Тюменской области потратили на покупки в магазинах более 39 миллиардов рублей. 12,8 миллиардов — на оплату различных услуг.

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Бизнес#Убытки#Прибыль#Деньги#Экономика#Тюмень#Тюменская область
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