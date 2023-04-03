Тюменский бизнес потерял миллиарды рублей прибыли за год

Тюменский бизнес в 2022 году потерял более 100 миллиардов рублей прибыли

Тюменский бизнес по итогам 2022 года потерял 102 миллиарда рублей прибыли. По данным аналитиков портала Finexpertiza, разница между доходами и расходами у тюменского бизнеса сократилась на 20,7 до 390 миллиардов рублей, а доля прибыльных компаний выросла лишь на 0,1%.

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