Тюменский бизнес потерял миллиарды рублей прибыли за год

Posted Сегодня, 06:09
Published Сегодня, 06:09
Modified Сегодня, 06:11
Updated Сегодня, 06:11
Также сотен миллиардов недосчитался бизнес Ханты-Мансийского автономного округа (-471,6 миллиардов), Свердловской области (-271,6 миллиард рублей), Челябинской области (-156,9 миллиардов рублей). Нарастить доходы удалось лишь одному региону Уральского федерального округа — ЯНАО на 54,9%, до 2,35 триллионов рублей.
В целом прибыль российского крупного и среднего бизнеса в 2022 году составила 25,93 триллиона рублей, что на 12,6% меньше, чем годом ранее. В минувшем году бизнес «недополучил» 3,7 триллиона рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что за первые два месяца 2023 года жители Тюменской области потратили на покупки в магазинах более 39 миллиардов рублей. 12,8 миллиардов — на оплату различных услуг.