Тоболяк зарезал своего приятеля во время ссоры

Ранее «Наш Город» писал, что жителя Тобольска приговорили к одному году ограничения свободы за то, что он случайно убил свою сожительницу. Мужчина заподозрил возлюбленную в измене и сильно ударил — женщина упала и ударилась головой о косяк двери. Позже она пришла в себя и даже продолжила застолье. Но через неделю скончалась.