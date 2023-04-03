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Тоболяк зарезал своего приятеля во время ссоры

3 апреля 2023, 07:45
Фото: СУ СК России по Тюменской области

Житель Тюменской области убил знакомого во время ссоры

37-летнего жителя Тобольска отправили в СИЗО. Мужчину обвиняют в убийстве 61-летнего знакомого.
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Тюмень

Трагедия произошла вечером 28 марта в ходе застолья. Между приятелями произошел конфликт — 37 летний Тоболяк схватил кухонный нож и нанес им не менее четырех ударов по телу друга. От полученных травм пожилой мужчина скончался на месте происшествия, сообщили «Нашему Городу» в Следственном комитете по Тюменской области.

Следователями и криминалистами СКР проведен осмотр места преступления, проводятся допросы. Изъято орудие убийства — нож. По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее «Наш Город» писал, что жителя Тобольска приговорили к одному году ограничения свободы за то, что он случайно убил свою сожительницу. Мужчина заподозрил возлюбленную в измене и сильно ударил — женщина упала и ударилась головой о косяк двери. Позже она пришла в себя и даже продолжила застолье. Но через неделю скончалась.

#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Убийство#Уголовное дело#Уголовная ответственность#Следственный комитет#Тюмень#Тобольск#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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