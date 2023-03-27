Тоболяк случайно убил возлюбленную за измену

Posted Сегодня, 05:43
Published Сегодня, 05:43
Modified Сегодня, 05:45
Updated Сегодня, 05:45
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области, трагедия произошла в июле 2022 года. Эдуард Р. в этот день со своей подругой распивали алкогольные напитки. В ходе посиделок он уличил женщину в измене, за что ударил ее кулаком в лицо.
Пострадавшая упала, ударилась головой о косяк двери. Но позже пришла в себя — мужчина оказал ей необходимую помощь и они продолжили застолье. Однако утром подруга Эдуарда не проснулась. Мужчина вызвал скорую помощь, тоболячку доставили в больницу. У женщины обнаружили тяжелую черепно-мозговую травму, вследствие которой начался отек мозга — через неделю пострадавшая скончалась.
В суде соседи подсудимого сообщили, что женщина раньше часто напивалась и уходила из дома, вела себя аморально, но скандалов у пары не было — сожитель всегда прощал.
Подсудимый свою вину полностью признал. Суд пришел к выводу, что умысла убивать подругу у Эдуарда не было, назначил наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год.
Ранее «Наш Город» писал, что жителя Нижнетавдинского района отправили на 12 лет в тюрьму за убийство своего знакомого.