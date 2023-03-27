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Modified Сегодня, 05:45

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Тоболяк случайно убил возлюбленную за измену

27 марта 2023, 05:43
Фото: 1MI

Житель Тюменской области нечаянно убил свою подругу за измену

Жителя Тобольска приговорили к одному году ограничения свободы за убийство своей сожительницы. Мужчине 1967 года предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности.
Сюжет
Тюмень

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области, трагедия произошла в июле 2022 года. Эдуард Р. в этот день со своей подругой распивали алкогольные напитки. В ходе посиделок он уличил женщину в измене, за что ударил ее кулаком в лицо.

Пострадавшая упала, ударилась головой о косяк двери. Но позже пришла в себя — мужчина оказал ей необходимую помощь и они продолжили застолье. Однако утром подруга Эдуарда не проснулась. Мужчина вызвал скорую помощь, тоболячку доставили в больницу. У женщины обнаружили тяжелую черепно-мозговую травму, вследствие которой начался отек мозга — через неделю пострадавшая скончалась.

В суде соседи подсудимого сообщили, что женщина раньше часто напивалась и уходила из дома, вела себя аморально, но скандалов у пары не было — сожитель всегда прощал.

Подсудимый свою вину полностью признал. Суд пришел к выводу, что умысла убивать подругу у Эдуарда не было, назначил наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год.

Ранее «Наш Город» писал, что жителя Нижнетавдинского района отправили на 12 лет в тюрьму за убийство своего знакомого.

 

#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Смерть#Убийство#Тюмень#Суд#Тобольск#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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