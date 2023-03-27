Тоболяк случайно убил возлюбленную за измену

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области, трагедия произошла в июле 2022 года. Эдуард Р. в этот день со своей подругой распивали алкогольные напитки. В ходе посиделок он уличил женщину в измене, за что ударил ее кулаком в лицо.