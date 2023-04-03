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Карантин по бешенству вводится в тюменском селе

3 апреля 2023, 15:45
Фото: 1MI

В тюменском селе с 3 апреля действует карантин по бешенству

В тюменском селе Смирное (Казанский район) с 3 апреля устанавливают карантин по бешенству. Проект постановления разработан управлением ветеринарии в Тюменской области.

Карантин действует в границах личного подсобного хозяйства в селе Смирное и на территории в радиусе 3 километров от очага бешенства.

Инфекция была выявлена в местных пробах. Карантин будет действовать 60 дней. В селе запрещено лечение животных, а также посещение посторонними лицами.

Ранее «Наш город» сообщал, что 14 марта карантин по бешенству животных ввели в деревне Белая Дуброва. Ограничения вводятся в радиусе 3 км от обозначенного населённого пункта. Ранее здесь подтвердили вирус бешенства у лисицы.

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#Александр Мязин#Тюменцы#Работа#Происшествия#Дороги#Карантин#Врачи#Животные#Домашние животные
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