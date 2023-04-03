Карантин по бешенству вводится в тюменском селе

Posted Сегодня, 15:45
Published Сегодня, 15:45
Modified Сегодня, 16:12
Updated Сегодня, 16:12
Карантин действует в границах личного подсобного хозяйства в селе Смирное и на территории в радиусе 3 километров от очага бешенства.
Инфекция была выявлена в местных пробах. Карантин будет действовать 60 дней. В селе запрещено лечение животных, а также посещение посторонними лицами.
Ранее «Наш город» сообщал, что 14 марта карантин по бешенству животных ввели в деревне Белая Дуброва. Ограничения вводятся в радиусе 3 км от обозначенного населённого пункта. Ранее здесь подтвердили вирус бешенства у лисицы.