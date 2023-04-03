Эксперты отметили важность технического перевооружения тюменских предприятий АПК

Ранее «Наш город» сообщал, что траты тюменцев на покупку продуктов в январе этого года оставили в магазинах 18 миллиардов 943 миллиона рублей, что на 600 миллионов рублей больше, чем в январе прошлого года. Общий оборот розничной торговли в Тюменской области составил 39 миллиардов рублей и снизился на 3,3%.