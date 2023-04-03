Эксперты отметили важность технического перевооружения тюменских предприятий АПК

Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
Modified Сегодня, 13:44
Updated Сегодня, 13:44
Член общественной палаты, зав. кафедрой международных экономических отношений ЮРИУ РАНХиГС и эксперт по МКУБ ФБГУ отметили важность инвестиций тюменцев в импортозамещение.
По данным сайта «Экспертный клуб», на развития сектора АПК в Тюменской области выделят 200 млн рублей.
«Поддержка технического перевооружения предприятий агропромышленного комплекса со стороны региональных органов власти – очень важная мера, обеспечивающая эффективную работу сельскохозяйственных предприятий. До введения санкций порядка 50 процентов всей сельскохозяйственной техники приходилось на зарубежную», - отметила Татьяна Подольская Татьяна, зав. кафедрой международных экономических отношений ЮРИУ РАНХиГС.
Она подчеркнула, что из регионального бюджета целесообразно направить деньги на приобретение техники российского производства. Это должно обеспечить налаженную работу сектора АПК за счет бесперебойных поставок комплектующих.
Эксперт по МКУБ ФБГУ «Дальневосточный ЭО АСР» Иннокентий Ершов отметил, что поддержка аграриев необходима со стороны государства и со стороны регионов.
«Как показала практика, этот сектор экономики более уязвим в отношении подготовки к сельхозработам, требующих значительных материальных затрат», - сообщил Иннокентий Ершов.
По мнению члена общественной палаты Альберта Кохабидзе, новая техника и новые технологии в системе АПК дает хороший результат. На данный момент тюменские аграрии нацелены на техническое перевооружение предприятий и подготовку для них высококвалифицированных специалистов.
Ранее «Наш город» сообщал, что траты тюменцев на покупку продуктов в январе этого года оставили в магазинах 18 миллиардов 943 миллиона рублей, что на 600 миллионов рублей больше, чем в январе прошлого года. Общий оборот розничной торговли в Тюменской области составил 39 миллиардов рублей и снизился на 3,3%.