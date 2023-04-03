Экологи: в Тюменской области полигоны ТКО находятся под постоянным контролем

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
Modified Сегодня, 17:16
Updated Сегодня, 17:16
Полигоны ТКО — это специализированные места для захоронения отходов. Каждый полигон должен обеспечить предотвращение миграции вредных веществ из компонентов отходов в окружающую среду — воздух, почву и грунтовые воды.
К таким объектам относятся тюменский, тобольский и ишимский полигоны, которые эксплуатирует компания ТЭО.
Они подлежат пристальному контролю, так как могут оказывать негативное воздействие на окружающую среду. В компании для каждого из полигонов разработана программа мониторинга.
В лицензированных лабораториях экологи проводят 4 регулярных замера — грунтовые воды проверяются на физические, химические, биологические и иные показатели. При этом замеры проводятся по 22 химическим показателям и 8 биологическим, в частности проверяется наличие в водах бактерий, циститов и яиц гельминтов.
Евгений Распопов, начальник управления экологии регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Тюменской области ООО «ТЭО», объясняет, что лабораторные исследования состояния атмосферного воздуха на полигонах проводятся ежеквартально, а пробы почв берутся 2 раза в год. Все это позволяет контролировать в динамике и сезонных колебаниях состояние объектов. Для каждого подобного объекта есть установленные предельно-допустимые нормы концентрации тех или иных веществ. Они также учитывают сезонные условия.
Одновременно, на объектах в Тюменской области, которые эксплуатирует ООО «ТЭО», применяются и превентивные современные технологии, уменьшающие негативное воздействие полигонов на окружающую среду.
К ним относятся, например:
При этом сами пласты отходов послойно пересыпаются техническим грунтом.
«Территории полигонов ТКО обвалованы и огорожены, исключено нахождение на объектах посторонних лиц, слои отходов при захоронении изолируют. Все это нацелено на соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и технологического регламента», — пояснил Евгений Распопов.
Если сравнивать действующие полигоны, которые постоянно находятся не только под пристальным вниманием экологов компании, но и надзорных органов, то любая несанкционированная или стихийная свалка мусора — это источник множества проблем.
Экологи регионального оператора по обращению с ТКО призывают жителей «быть осознанными и ответственными людьми, размещать отходы, образовавшиеся в процессе потребления, в мусорных баках, установленных на контейнерных площадках, а не вывозить их в лес и не губить природу».
«Несанкционированные свалки, в отличие от полигонов, негативно влияют на здоровье людей, приводят к выделению вредных веществ, способствуют размножению грызунов (особенно крыс, являющихся переносчиками вредоносных бактерий), ворон, бездомных собак, насекомых и других животных, которые могут стать причиной возникновения эпидемий. Свалки часто становятся причиной пожара, усиливают парниковый эффект, порождающий новые экологические проблемы. Они, как правило общедоступны, расположены на открытой территории и у них отсутствуют инженерно-технические конструкции», — рассказал Евгений Распопов.