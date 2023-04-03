Экологи: в Тюменской области полигоны ТКО находятся под постоянным контролем

Евгений Распопов, начальник управления экологии регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Тюменской области ООО «ТЭО», объясняет, что лабораторные исследования состояния атмосферного воздуха на полигонах проводятся ежеквартально, а пробы почв берутся 2 раза в год. Все это позволяет контролировать в динамике и сезонных колебаниях состояние объектов. Для каждого подобного объекта есть установленные предельно-допустимые нормы концентрации тех или иных веществ. Они также учитывают сезонные условия.