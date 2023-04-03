Бизнесмены из Тюмени отправились в Индию для поиска новых партнеров. Фото

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:02
Updated Сегодня, 14:02
«Там будут руководители ПАО «Центр международной торговли», ЦВК «Экспоцентр», региональных торгово-промышленных палат. Задача у нас одна – наладить прямые контакты с бизнесом» - отмечает Сергей Катырин, президент ТПП РФ.
Участники посетят Российско-Индийский деловой форум ТПП РФ и проведут переговоры в формате b2b. Определённый интерес вызывает сотрудничество в сфере фармпрома, текстиля.
Ранее «Наш город» сообщал, что эксперты отметили важность технического перевооружения тюменских предприятий АПК.