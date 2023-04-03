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Бизнесмены из Тюмени отправились в Индию для поиска новых партнеров. Фото

3 апреля 2023, 14:02
Фото: ВК ТПП РФ

Тюменские предприниматели ищут новых партнеров в Индии. Фото

Тюменские бизнесмены отправились в Индию для поиска новых партнёров. По данным паблика ВК «Торгово-промышленная палата Тюменской области», российскую делегацию представляют шесть компаний.
«Там будут руководители ПАО «Центр международной торговли», ЦВК «Экспоцентр», региональных торгово-промышленных палат. Задача у нас одна – наладить прямые контакты с бизнесом» - отмечает Сергей Катырин, президент ТПП РФ.

Участники посетят Российско-Индийский деловой форум ТПП РФ и проведут переговоры в формате b2b. Определённый интерес вызывает сотрудничество в сфере фармпрома, текстиля.

Ранее «Наш город» сообщал, что эксперты отметили важность технического перевооружения тюменских предприятий АПК.

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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Деньги#Экономика#Покупка-продажа#Бизнес#Строительный бизнес#Александр Мязин
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