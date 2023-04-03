Бизнесмены из Тюмени отправились в Индию для поиска новых партнеров. Фото

Тюменские предприниматели ищут новых партнеров в Индии. Фото

Тюменские бизнесмены отправились в Индию для поиска новых партнёров. По данным паблика ВК «Торгово-промышленная палата Тюменской области», российскую делегацию представляют шесть компаний.