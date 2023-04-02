Выездная служба тюменского хосписа получила новый автомобиль стоимостью 1,3 млн руб

Posted Сегодня, 05:21
Published Сегодня, 05:21
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
Аукцион по закупке состоялся в ноябре 2022 года. Машина оснащена системой экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС. Также имеются отличительные знаки службы паллиативной помощи в рамках реализации общероссийского брендбука «Служба здоровья».
«Выездная служба — одно из ключевых подразделений нашего учреждения. Мы выезжаем на дом к пациентам Тюмени и Тюменского района, поэтому нам был очень нужен автомобиль высокой проходимости. С учетом маломобильности большей части пациентов нашего учреждения, расширение возможностей выездной службы — это очень значимо», — отметила директор ГАУЗ ТО «Хоспис» Винира Хамова.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские власти выделили около 11 миллионов рублей на приобретение автозака. Аукцион состоялся в середине марта. Заявку подала лишь одна компания — ООО «РУСКОМТРАНС».