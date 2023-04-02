Выездная служба тюменского хосписа получила новый автомобиль стоимостью 1,3 млн руб

Выездная служба тюменского хосписа получила новый автомобиль

Автопарк тюменского хосписа пополнился новым автомобилем LADA Niva Travel. Средства на приобретение автомобиля в размере 1 миллиона 358 тысяч рублей были выделены из областного бюджета в рамках реализации программы «Развитие здравоохранения».

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