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Published Сегодня, 05:21

Modified Сегодня, 07:10

Updated Сегодня, 07:10

Выездная служба тюменского хосписа получила новый автомобиль стоимостью 1,3 млн руб

2 апреля 2023, 05:21
Фото: пресс-служба ГАУЗ ТО «Хоспис»

Выездная служба тюменского хосписа получила новый автомобиль

Автопарк тюменского хосписа пополнился новым автомобилем LADA Niva Travel. Средства на приобретение автомобиля в размере 1 миллиона 358 тысяч рублей были выделены из областного бюджета в рамках реализации программы «Развитие здравоохранения».
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Тюмень

Аукцион по закупке состоялся в ноябре 2022 года. Машина оснащена системой экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС. Также имеются отличительные знаки службы паллиативной помощи в рамках реализации общероссийского брендбука «Служба здоровья».

«Выездная служба — одно из ключевых подразделений нашего учреждения. Мы выезжаем на дом к пациентам Тюмени и Тюменского района, поэтому нам был очень нужен автомобиль высокой проходимости. С учетом маломобильности большей части пациентов нашего учреждения, расширение возможностей выездной службы — это очень значимо», — отметила директор ГАУЗ ТО «Хоспис» Винира Хамова.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменские власти выделили около 11 миллионов рублей на приобретение автозака. Аукцион состоялся в середине марта. Заявку подала лишь одна компания — ООО «РУСКОМТРАНС».

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Закупки#Здравоохранение#Тюмень#Тюменская область
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