Тюменцы смогут бесплатно проверить точность работы своего тонометра

Часы работы проверки тонометров 5, 6 апреля: с 09:00 до 15:00 без перерыва на обед. Часы работы проверки тонометров 7 апреля: с 09:00 до 13:00 без перерыва на обед. Справочная информация по телефону +7 (34-52) 59-29-03, а также в телеграм-канале @fbu_csm72.