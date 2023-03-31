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Published Сегодня, 05:15

Modified Сегодня, 05:17

Updated Сегодня, 05:17

Тюменцы смогут бесплатно проверить точность работы своего тонометра

31 марта 2023, 05:15
Фото: 1MI

Тюменцев приглашают бесплатно проверить точность своего тонометра

Всероссийская акция «Будь уверен! Будь здоров!» стартует в Тюмени на следующей неделе. В рамках мероприятия с 5 по 7 апреля жители областной столицы смогут проверить бесплатно работу своих тонометров.
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Тюмень

Насколько корректно работают аппараты для измерения артериального давления оценят специалисты ЦСМ Росстандарта в ФБУ «Тюменский ЦСМ» (улица Минская, 88, второй этаж).

Как сообщили «Нашему Городу» в пресс-службе администрации Тюмени, главная цель акции — подчеркнуть важность правильной работы тонометров для предупреждения сердечно-сосудистых заболеваний.

Часы работы проверки тонометров 5, 6 апреля: с 09:00 до 15:00 без перерыва на обед. Часы работы проверки тонометров 7 апреля: с 09:00 до 13:00 без перерыва на обед. Справочная информация по телефону +7 (34-52) 59-29-03, а также в телеграм-канале @fbu_csm72.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени хирурги провели сложную шестичасовую операцию по удалению новообразования из бронхов пациента. Опухоль у мужчины обнаружили во время обследования из-за обычной простуды.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Врачи#Здоровье#Болезни#Болезни сердца#Тюмень#Акция#Тюменская область
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