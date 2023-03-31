Тюменцы смогут бесплатно проверить точность работы своего тонометра

Posted Сегодня, 05:15
Published Сегодня, 05:15
Modified Сегодня, 05:17
Updated Сегодня, 05:17
Насколько корректно работают аппараты для измерения артериального давления оценят специалисты ЦСМ Росстандарта в ФБУ «Тюменский ЦСМ» (улица Минская, 88, второй этаж).
Как сообщили «Нашему Городу» в пресс-службе администрации Тюмени, главная цель акции — подчеркнуть важность правильной работы тонометров для предупреждения сердечно-сосудистых заболеваний.
Часы работы проверки тонометров 5, 6 апреля: с 09:00 до 15:00 без перерыва на обед. Часы работы проверки тонометров 7 апреля: с 09:00 до 13:00 без перерыва на обед. Справочная информация по телефону +7 (34-52) 59-29-03, а также в телеграм-канале @fbu_csm72.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени хирурги провели сложную шестичасовую операцию по удалению новообразования из бронхов пациента. Опухоль у мужчины обнаружили во время обследования из-за обычной простуды.