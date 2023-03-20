Тюменские врачи провели сложную 6-часовую операцию по спасению мужчины с простудой

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
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Updated Сегодня, 06:36
По словам заведующего отделением торакальной хирургии №1 ОКБ №1 Максима Кобелева, данный вид хирургического вмешательства очень сложный и выполняется редко. Как правило, при таких случаях опухоль удаляют вместе с частью легкого. Однако тюменским медикам удалось сохранить дыхательный орган.
В настоящее время здоровью тюменца ничего не угрожает.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские медики спасли годовалого малыша, поступившего в больницу в тяжелом состоянии с менингококковым менингитом. В настоящее время жизни ребенка ничего не угрожает.