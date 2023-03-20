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Published Сегодня, 06:32

Modified Сегодня, 06:36

Updated Сегодня, 06:36

Тюменские врачи провели сложную 6-часовую операцию по спасению мужчины с простудой

20 марта 2023, 06:32
Фото: 1MI

В Тюмени врачи провели сложную 6-часовую операцию по спасению мужчины с простудой

Житель Тюмени обратился с простудным заболеванием в больницу, а в итоге и него выявили новообразование лёгкого. 42-летнему мужчине пришлось проводить сложную операцию продолжительностью 6 часов по удалению части бронха.
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Тюмень

По словам заведующего отделением торакальной хирургии №1 ОКБ №1 Максима Кобелева, данный вид хирургического вмешательства очень сложный и выполняется редко. Как правило, при таких случаях опухоль удаляют вместе с частью легкого. Однако тюменским медикам удалось сохранить дыхательный орган.

В настоящее время здоровью тюменца ничего не угрожает.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменские медики спасли годовалого малыша, поступившего в больницу в тяжелом состоянии с менингококковым менингитом. В настоящее время жизни ребенка ничего не угрожает.

Тюменские врачи спасли годовалого ребенка с менингитом
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Врачи#Хирургия#Больные#Пациенты#Операция#Тюмень#Тюменская область
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