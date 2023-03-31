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Тюменские сельхозпредприятия рассчитывают на хорошую погоду

31 марта 2023, 14:19
Фото: 1MI

Полпред Якушев: главный риск для предприятий АПК УрФО — плохая погода

Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев отметил, что погодные условия - главный риск для предприятий АПК в регионе. В прошлом году урожай был очень хороший.
«Прогнозы по погодным условиям на летний период не такие хорошие, в связи с этим нужно провести посевную кампанию на очень высоком организационном уровне, чтобы минимизировать те испытания, которые погода нам преподнесет», — сообщил Якушев.

На показатели работы предприятий агропромышленного комплекса влияет своевременно полученные бюджетные средства. Местные власти следят и за стоимостью дизельного топлива.

Ранее «Наш город» сообщил, что в конце марта АИ-95 стоит уже 50 рублей 50 копеек. При этом цены на ДТ немного снизились.

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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Дороги#Водители#Погода в Тюмени#Покупка-продажа#Пожар#Александр Мязин
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