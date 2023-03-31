Тюменские сельхозпредприятия рассчитывают на хорошую погоду

Posted Сегодня, 14:19
Published Сегодня, 14:19
Modified Сегодня, 14:47
Updated Сегодня, 14:47
«Прогнозы по погодным условиям на летний период не такие хорошие, в связи с этим нужно провести посевную кампанию на очень высоком организационном уровне, чтобы минимизировать те испытания, которые погода нам преподнесет», — сообщил Якушев.
На показатели работы предприятий агропромышленного комплекса влияет своевременно полученные бюджетные средства. Местные власти следят и за стоимостью дизельного топлива.
Ранее «Наш город» сообщил, что в конце марта АИ-95 стоит уже 50 рублей 50 копеек. При этом цены на ДТ немного снизились.