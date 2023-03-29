В тюменской школе подростки устроили драку из-за сигареты

Posted Сегодня, 04:46
Published Сегодня, 04:46
Modified Сегодня, 07:03
Updated Сегодня, 07:03
В УМВД по Тюменской области «Нашему Городу» данную информацию подтвердили. В полиции отметили, что в настоящее время сотрудники службы по делам несовершеннолетних проводят проверку по факту произошедшего конфликта.
«После установления всех обстоятельств, будут приняты меры в пределах компетенции», — отметили в УМВД по Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что в начале марта в тюменском ТРЦ «Кристалл» группа подростков устроила потасовку. Что стало причиной конфликта неизвестно.