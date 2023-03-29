В тюменской школе подростки устроили драку из-за сигареты

В Тюмени школьники подрались из-за электронной сигареты

В Тюменской школе № 30 старшеклассники не поделили электронную сигарету и подрались. В итоге у одного из школьников оказался разбит нос. Родителям пострадавшего ребенка пришлось обращаться с заявлением на обидчика в полицию, сообщили в группе «ЧС Тюмень».

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