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Published Сегодня, 04:46

Modified Сегодня, 07:03

Updated Сегодня, 07:03

В тюменской школе подростки устроили драку из-за сигареты

29 марта 2023, 04:46
Фото: Википедия

В Тюмени школьники подрались из-за электронной сигареты

В Тюменской школе № 30 старшеклассники не поделили электронную сигарету и подрались. В итоге у одного из школьников оказался разбит нос. Родителям пострадавшего ребенка пришлось обращаться с заявлением на обидчика в полицию, сообщили в группе «ЧС Тюмень».
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Тюмень

В УМВД по Тюменской области «Нашему Городу» данную информацию подтвердили. В полиции отметили, что в настоящее время сотрудники службы по делам несовершеннолетних проводят проверку по факту произошедшего конфликта.

«После установления всех обстоятельств, будут приняты меры в пределах компетенции», — отметили в УМВД по Тюменской области.

Ранее «Наш Город» писал, что в начале марта в тюменском ТРЦ «Кристалл» группа подростков устроила потасовку. Что стало причиной конфликта неизвестно.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Драки#Тюмень#Дети#Школа#Тюменская область
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