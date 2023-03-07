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Updated Сегодня, 12:21

В тюменском ТРЦ «Кристалл» подростки устроили массовую драку. Скрин

7 марта 2023, 12:21

Массовая драка произошла между молодыми людьми в ТРЦ «Кристалл» в Тюмени. Скрин

По данным тг-канала «Тюмень №1» в начале марта в ТРЦ «Кристалл» на втором этаже произошла массовая драка. В ней участвовали от 6 до 8 молодых людей. Причины потасовки не сообщаются.
Сюжет
Тюмень
Фото: Скрин видео тг-канала "Тюмень №1"
«В первых числах марта в ТРЦ «Кристалл», произошла массовая драка между подростками», - сообщает тг-канал «Тюмень №1».
«А охрана ТЦ там для чего существует? Дяденьки эти с наушниками в ушах», - отмечает один из подписчиков канала.

Ранее «Наш город» 13 февраля на улице 50 лет Октября, к.1, произошла драка между местными жителями и, предположительно, сотрудниками УК. Никто не пострадал, в инциденте участвовали 4 человека. 

#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Тюменцы#Молодежь#Тюмень#ТРЦ Кристалл#Драка#Массовая драка
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