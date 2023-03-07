В тюменском ТРЦ «Кристалл» подростки устроили массовую драку. Скрин

Posted Сегодня, 12:21
Published Сегодня, 12:21
Modified Сегодня, 12:21
Updated Сегодня, 12:21
«В первых числах марта в ТРЦ «Кристалл», произошла массовая драка между подростками», - сообщает тг-канал «Тюмень №1».
«А охрана ТЦ там для чего существует? Дяденьки эти с наушниками в ушах», - отмечает один из подписчиков канала.
Ранее «Наш город» 13 февраля на улице 50 лет Октября, к.1, произошла драка между местными жителями и, предположительно, сотрудниками УК. Никто не пострадал, в инциденте участвовали 4 человека.