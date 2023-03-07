В тюменском ТРЦ «Кристалл» подростки устроили массовую драку. Скрин

Массовая драка произошла между молодыми людьми в ТРЦ «Кристалл» в Тюмени. Скрин

По данным тг-канала «Тюмень №1» в начале марта в ТРЦ «Кристалл» на втором этаже произошла массовая драка. В ней участвовали от 6 до 8 молодых людей. Причины потасовки не сообщаются.

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