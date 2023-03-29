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Гул лифта по улице Боровской не даёт спать жильцам дома

29 марта 2023, 01:52
Фото: 1MI

Тюменцы жалуются на регулярные проблемы с лифтом в доме на Боровской, 8

Жильцы дома по улице Боровской, 8, жалуются на регулярные перебои в работе лифта. В паблике «ЧС Тюмень» местный житель сообщил, что из-за его ужасного гула люди сегодня не спали.
«Постоянные проблемы с лифтом, он в ужасном состоянии и регулярно ломается. Вот уже на протяжении 5 часов стоит гул на весь подъезд, горлифт бездействует. Сказали, приедут завтра, спать невозможно», — написал местный житель ночью.

Подписчиков удивило такое отношение к проблеме.

«В смысле, завтра? А если бы внутри кто-то застрял, тоже бы „завтра“ ждал?» — поинтересовалась в комментариях тюменка.

Ранее «Наш город» писал, что жильцы домов ЖК «На Ватутина» тоже жаловались на некорректную работу лифтов.

 

 

Тюменцы жалуются на регулярные перебои в работе лифта
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#Елена Чебоксарова#Жалобы#Тюменцы#Общество#Лифт#Жилой дом
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