Гул лифта по улице Боровской не даёт спать жильцам дома

Posted Сегодня, 01:52
Published Сегодня, 01:52
Modified Сегодня, 02:13
Updated Сегодня, 02:13
«Постоянные проблемы с лифтом, он в ужасном состоянии и регулярно ломается. Вот уже на протяжении 5 часов стоит гул на весь подъезд, горлифт бездействует. Сказали, приедут завтра, спать невозможно», — написал местный житель ночью.
Подписчиков удивило такое отношение к проблеме.
«В смысле, завтра? А если бы внутри кто-то застрял, тоже бы „завтра“ ждал?» — поинтересовалась в комментариях тюменка.
Ранее «Наш город» писал, что жильцы домов ЖК «На Ватутина» тоже жаловались на некорректную работу лифтов.