Гул лифта по улице Боровской не даёт спать жильцам дома

Тюменцы жалуются на регулярные проблемы с лифтом в доме на Боровской, 8

Жильцы дома по улице Боровской, 8, жалуются на регулярные перебои в работе лифта. В паблике «ЧС Тюмень» местный житель сообщил, что из-за его ужасного гула люди сегодня не спали.