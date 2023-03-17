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Published Сегодня, 02:45

Modified Сегодня, 03:59

Updated Сегодня, 03:59

Тюменцы жалуются на регулярные перебои в работе лифта

17 марта 2023, 02:45
Фото: 1MI

В тюменских многоэтажках «На Ватутина» почти год некорректно работает лифт

Жильцы домов в ЖК «На Ватутина» сообщают о некорректной работе лифта. По словам одного из тюменцев, из-за невозможности спуститься по лестнице у него не раз срывались важные мероприятия, более того, горожанин не смог явиться на похороны близких. Об этом он сообщил в паблике «ЧС Тюмень».
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«Почти на протяжении года лифты как минимум одного из домов ЖК „Ватутина“ часто не работают, иногда подолгу, при этом УК постоянно отписывается о том, что в некорректной работе оборудования всегда виноват кто-то из жильцов: ссылаются на потопы в доме, хулиганов, зафиксированных на видеокамерах, неумение пользоваться лифтом при пожарной сигнализации. При этом жители, включая детей, стариков и инвалидов, полагаю, пропускают запланированные мероприятия, так же, как и я, и теряют в деньгах», — написал тюменец.

Подписчик паблика добавил, что лифты в доме установлены новые, с защитной обшивкой кабин.

Ранее «Наш город» писал, что пьяный молодой человек буянил в лифте одного из домов в ЖК «Ватутина», в результате чего испортил его.

Тюменец испортил лифт в одном из подъездов в ЖК «Ватутина». Ему пришлось извиняться
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#Елена Чебоксарова#Лифт#Жалоба#Общество#Тюменцы#Ватутина
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