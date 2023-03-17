Тюменцы жалуются на регулярные перебои в работе лифта

Posted Сегодня, 02:45
Published Сегодня, 02:45
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Updated Сегодня, 03:59
«Почти на протяжении года лифты как минимум одного из домов ЖК „Ватутина“ часто не работают, иногда подолгу, при этом УК постоянно отписывается о том, что в некорректной работе оборудования всегда виноват кто-то из жильцов: ссылаются на потопы в доме, хулиганов, зафиксированных на видеокамерах, неумение пользоваться лифтом при пожарной сигнализации. При этом жители, включая детей, стариков и инвалидов, полагаю, пропускают запланированные мероприятия, так же, как и я, и теряют в деньгах», — написал тюменец.
Подписчик паблика добавил, что лифты в доме установлены новые, с защитной обшивкой кабин.
Ранее «Наш город» писал, что пьяный молодой человек буянил в лифте одного из домов в ЖК «Ватутина», в результате чего испортил его.