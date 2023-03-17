Тюменцы жалуются на регулярные перебои в работе лифта

В тюменских многоэтажках «На Ватутина» почти год некорректно работает лифт

Жильцы домов в ЖК «На Ватутина» сообщают о некорректной работе лифта. По словам одного из тюменцев, из-за невозможности спуститься по лестнице у него не раз срывались важные мероприятия, более того, горожанин не смог явиться на похороны близких. Об этом он сообщил в паблике «ЧС Тюмень».

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