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Posted Сегодня, 05:42

Published Сегодня, 05:42

Modified Сегодня, 05:44

Updated Сегодня, 05:44

1 апреля 2023 года: что изменится в жизни тюменцев?

29 марта 2023, 05:42
Фото: 1MI

С 1 апреля 2023 года вступают в силу новые законы в России

Индексация пенсий на 3,3%, QR-коды на кофе и бутерброды, изменится порядок ввоза товаров из-за рубежа.
Сюжет
Тюмень

С 1 апреля 2023 года введут QR-коды на товары из вендинговых автоматов

Новые правила для бизнеса коснутся также тех, кто торгует ювелирными изделиями. Теперь они не могут приобретать патенты или платить налоги по упрощенной форме.

Еще одно новшество — все товары, приобретенные в вендинговых автоматах должны быть промаркированы. То есть всё, начиная от чашки кофе и бутерброда до мягкой игрушки, будет иметь qr-код.

Индексация пенсий с 1 апреля 2023 года 

Социальные пенсии будут проиндексированы на 3,3%. Родители или законные опекуны, получающие пособия на детей от трех до семи лет также могут рассчитывать на перерасчет.

На повышение пенсионных выплат могут рассчитывать инвалиды, получатели социальной пенсии по старости и по потери кормильца. Ожидается, что всего в этом году эти выплаты будут проиндексированы на 13,6%. 

С 1 апреля 2023 года вводятся субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг

В апреле вернутся субсидии на оплату жилья и услуг ЖКХ. Они были приостановлены из-за пандемии в 2020 году.

Также для всех изменятся правила платы за общедомовые нужды. Теперь по нормативу за общее потребление электричества, воды и будут платить только в тех многоквартирниках, где не установлены общедомовые счетчики. Там же где они установлены оплата будет производиться исходя из фактического потребления.

С 1 апреля 2023 года нужна кредитная история для микрозаймов

Касается это онлайн-заявок. Теперь для получения кредита через сеть кредитная организация должна будет более пристально проверить все данные заемщика, включая его кредитную историю.

С 1 апреля 2023 года вводятся новые лимиты на товары из-за рубежа 

Новые правила касаются и посылок из-за границы. Вес не должен превышать 31 килограмма, а стоимость 200 евро. Что же касается самостоятельного вывоза товаров, то не более 25 килограммов и 500 евро в цене. Лимит на ввоз посылок стоимостью до 1000 евро и весом 31 кг был установлен в прошлом году и в октябре 2022 года был продлен до 1 апреля 2023 года.

Заканчивается срок действия электронных подписей

КЭП (квалифицированные электронные подписи), полученные до 01.01.2022 г. должны быть перевыпущены. Связано это со сроком их действия — 15 месяцев. На это стоит обратить внимание всем налогоплательщикам, включая ИП и юридические лица.

Новые правила таможенного мониторинга с 1 апреля 2023 года

В тестовом режиме будет работать новая система мониторинга товаров. Кроме учета она способна выдавать компаниям данные о рисках на таможне. Участникам предлагается промаркировать каждый товар и формировать отчетность. Принявших участие в эксперименте освободят от таможенных проверок до 31 ноября 2024 года.

Ранее «Наш город» писал, что товары ввозимые из Казахстана также будут маркироваться на территории республики 1 апреля 2023 года. Такое решение приняли власти Казахстана, чтобы не попасть под санкции.

#Елена Литвиненко#Законы#Таможня#ЖКХ#Пособия#Микрозаймы#Электронная подпись#Деньги#Экономика#Тюменцы#Тюмень#Тюменская область
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