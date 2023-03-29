1 апреля 2023 года: что изменится в жизни тюменцев?

Posted Сегодня, 05:42
Published Сегодня, 05:42
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Updated Сегодня, 05:44
Новые правила для бизнеса коснутся также тех, кто торгует ювелирными изделиями. Теперь они не могут приобретать патенты или платить налоги по упрощенной форме.
Еще одно новшество — все товары, приобретенные в вендинговых автоматах должны быть промаркированы. То есть всё, начиная от чашки кофе и бутерброда до мягкой игрушки, будет иметь qr-код.
Социальные пенсии будут проиндексированы на 3,3%. Родители или законные опекуны, получающие пособия на детей от трех до семи лет также могут рассчитывать на перерасчет.
На повышение пенсионных выплат могут рассчитывать инвалиды, получатели социальной пенсии по старости и по потери кормильца. Ожидается, что всего в этом году эти выплаты будут проиндексированы на 13,6%.
В апреле вернутся субсидии на оплату жилья и услуг ЖКХ. Они были приостановлены из-за пандемии в 2020 году.
Также для всех изменятся правила платы за общедомовые нужды. Теперь по нормативу за общее потребление электричества, воды и будут платить только в тех многоквартирниках, где не установлены общедомовые счетчики. Там же где они установлены оплата будет производиться исходя из фактического потребления.
Касается это онлайн-заявок. Теперь для получения кредита через сеть кредитная организация должна будет более пристально проверить все данные заемщика, включая его кредитную историю.
Новые правила касаются и посылок из-за границы. Вес не должен превышать 31 килограмма, а стоимость 200 евро. Что же касается самостоятельного вывоза товаров, то не более 25 килограммов и 500 евро в цене. Лимит на ввоз посылок стоимостью до 1000 евро и весом 31 кг был установлен в прошлом году и в октябре 2022 года был продлен до 1 апреля 2023 года.
КЭП (квалифицированные электронные подписи), полученные до 01.01.2022 г. должны быть перевыпущены. Связано это со сроком их действия — 15 месяцев. На это стоит обратить внимание всем налогоплательщикам, включая ИП и юридические лица.
В тестовом режиме будет работать новая система мониторинга товаров. Кроме учета она способна выдавать компаниям данные о рисках на таможне. Участникам предлагается промаркировать каждый товар и формировать отчетность. Принявших участие в эксперименте освободят от таможенных проверок до 31 ноября 2024 года.
Ранее «Наш город» писал, что товары ввозимые из Казахстана также будут маркироваться на территории республики 1 апреля 2023 года. Такое решение приняли власти Казахстана, чтобы не попасть под санкции.