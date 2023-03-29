1 апреля 2023 года: что изменится в жизни тюменцев?

Новые правила касаются и посылок из-за границы. Вес не должен превышать 31 килограмма, а стоимость 200 евро. Что же касается самостоятельного вывоза товаров, то не более 25 килограммов и 500 евро в цене. Лимит на ввоз посылок стоимостью до 1000 евро и весом 31 кг был установлен в прошлом году и в октябре 2022 года был продлен до 1 апреля 2023 года.