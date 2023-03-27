От автомобилей до смартфонов. Власти Казахстана закрывают «серый импорт» в Россию.

Posted Сегодня, 13:43
Published Сегодня, 13:43
Modified Сегодня, 13:45
Updated Сегодня, 13:45
В Тюменскую область из Казахстана везут несколько десятков наименований товаров. Особенно вырос спрос в прошлом году, в частности, на товары известных брендов. До этого «параллельный импорт» предусматривался как торговые отношения в рамках заключенных соглашений Евразийского экономического союза (ЕАИС). Суть их в том, что пошлину нужно заплатить один раз, когда товар попадает «из вне». А внутри союза товары могут перемещаться без пошлин и маркировок.
По данным Уральского таможенного управления в 2022 году импортных товаров в Россию завезли на сумму 1,4 млрд рублей. Из них из Казахстана на сумму в 500 млн рублей, это почти треть всего оборота.
«Параллельный импорт» помогал жителям региона почти не заметить введенные санкции. Так из Казахстана в Россию возились смартфоны, бытовая техника, меха, алкоголь, обувь и одежда.
Ситуация с маркировкой товаров в Казахстане очень похожа на российскую систему «Честный знак». Ранее «Наш город» писал, что вводимая сейчас маркировка обуви в нашей стране может привести к коллапсу или тотальным распродажам.