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Posted Сегодня, 13:43

Published Сегодня, 13:43

Modified Сегодня, 13:45

Updated Сегодня, 13:45

От автомобилей до смартфонов. Власти Казахстана закрывают «серый импорт» в Россию.

27 марта 2023, 13:43
Фото: 1MI

Тюменская область может остаться без импорта из Казахстана

С 1 апреля 2023 года на территории республики вводится онлайн учет всех вывозимых из нее грузов. Каждый товар будет промаркирован и в случае сомнений любая сделка может быть отозвана пограничниками. Делается это для того, чтобы Казахстан не попал под санкции.

В Тюменскую область из Казахстана везут несколько десятков наименований товаров. Особенно вырос спрос в прошлом году, в частности, на товары известных брендов. До этого «параллельный импорт» предусматривался как торговые отношения в рамках заключенных соглашений Евразийского экономического союза (ЕАИС). Суть их в том, что пошлину нужно заплатить один раз, когда товар попадает «из вне». А внутри союза товары могут перемещаться без пошлин и маркировок. 

По данным Уральского таможенного управления в 2022 году импортных товаров в Россию завезли на сумму 1,4 млрд рублей. Из них из Казахстана на сумму в 500 млн рублей, это почти треть всего оборота.

«Параллельный импорт» помогал жителям региона почти не заметить введенные санкции. Так из Казахстана в Россию возились смартфоны, бытовая техника, меха, алкоголь, обувь и одежда.

Ситуация с маркировкой товаров в Казахстане очень похожа на российскую систему «Честный знак». Ранее «Наш город» писал, что вводимая сейчас маркировка обуви в нашей стране может привести к коллапсу или тотальным распродажам.

#Елена Литвиненко#Казахстан#Товары#Маркировка товаров#Импорт#Экономика#Деньги#Внешняя торговля#Международная торговля#Тюменская область
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