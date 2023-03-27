От автомобилей до смартфонов. Власти Казахстана закрывают «серый импорт» в Россию.

В Тюменскую область из Казахстана везут несколько десятков наименований товаров. Особенно вырос спрос в прошлом году, в частности, на товары известных брендов. До этого «параллельный импорт» предусматривался как торговые отношения в рамках заключенных соглашений Евразийского экономического союза (ЕАИС). Суть их в том, что пошлину нужно заплатить один раз, когда товар попадает «из вне». А внутри союза товары могут перемещаться без пошлин и маркировок.