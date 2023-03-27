Огромные лужи разрушают дороги в районе третьего Заречного микрорайона. Фото

Большие лужи в районе третьего Заречного микрорайона

Жители третьего Заречного микрорайона каждый год должны преодолевать большие лужи на парковках и около подъездов жилых домов. Воде уходить просто некуда, а на дорогах ямы, сообщает подписчик паблика «Типичная Тюмень».