Огромные лужи разрушают дороги в районе третьего Заречного микрорайона. Фото

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
«Эту картину приходится наблюдать каждый год жителям 3-го Заречного микрорайона. Построили жилой комплекс из 5 домов, а ливневки не сделали. На въезде в ЖК строители уничтожили асфальт, восстановили латками, которые отпали после зимы, теперь здесь целое озеро с ямами», - отмечает подписчик паблика ВК «Типичная Тюмень».
В комментариях к записи горожане подчёркивают, что «район оправдывает своё название».
Ранее «Наш город» сообщал, что Жители Тюмени жалуются на непроходимые лужи во дворах и неработающие ливневки у дома на улице Пермякова, 14.