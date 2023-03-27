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Updated Сегодня, 10:29

Огромные лужи разрушают дороги в районе третьего Заречного микрорайона. Фото

27 марта 2023, 10:29
Фото: ВК "Типичная Тюмень"

Большие лужи в районе третьего Заречного микрорайона

Жители третьего Заречного микрорайона каждый год должны преодолевать большие лужи на парковках и около подъездов жилых домов. Воде уходить просто некуда, а на дорогах ямы, сообщает подписчик паблика «Типичная Тюмень».
«Эту картину приходится наблюдать каждый год жителям 3-го Заречного микрорайона. Построили жилой комплекс из 5 домов, а ливневки не сделали. На въезде в ЖК строители уничтожили асфальт, восстановили латками, которые отпали после зимы, теперь здесь целое озеро с ямами», - отмечает подписчик паблика ВК «Типичная Тюмень».

В комментариях к записи горожане подчёркивают, что «район оправдывает своё название».

Ранее «Наш город» сообщал, что Жители Тюмени жалуются на непроходимые лужи во дворах и неработающие ливневки у дома на улице Пермякова, 14.

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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Жалобы#Работа#Дороги#Безопасность на дорогах#Погода в Тюмени#Александр Мязин
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