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Posted Сегодня, 11:05

Published Сегодня, 11:05

Modified Сегодня, 11:08

Updated Сегодня, 11:08

Тюменцы тонут в лужах

26 марта 2023, 11:05
Фото: ЧС Тюмень

В Тюмени затопило двор из-за растаявшего снега

Жители Тюмени продолжают тонуть в лужах из-за неубранного вовремя снега. Настоящее море образовалось во дворе дома на улице Карла Маркса, 8. Добраться до подъезда теперь жильцы могут лишь в резиновых сапогах.
Сюжет
Тюмень
«Деньги платим ни за что. Снег зимой не убирали — теперь на его месте море. Осенью установили новую ливневую канализацию, но она не работает», — сообщили местные жители в социальных сетях.

По данным из открытых источников, дом на улице Карла Маркса, 8, обслуживает управляющая компания «Содружество-м».

УК работает на тюменском рынке 13 лет. По итогам 2021 года выручка у предприятия сократилась на 8% — до 56,4 миллионов рублей, чистая прибыль увеличилась на 222% — до 3,5 миллионов рублей. В отношении «Содружества-М» было проведено 304 проверки, в 95 из них выявлены нарушения.

Ранее «Наш Город» писал, что в тюменском селе Перевалово затопило дома у местных жителей. От талых вод пострадали несколько зданий.

 

#Общество#Новости тюмени#Лужи#Затопление#Жалобы#Управляющие компании#Тюмень#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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