Тюменцы тонут в лужах

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
«Деньги платим ни за что. Снег зимой не убирали — теперь на его месте море. Осенью установили новую ливневую канализацию, но она не работает», — сообщили местные жители в социальных сетях.
По данным из открытых источников, дом на улице Карла Маркса, 8, обслуживает управляющая компания «Содружество-м».
УК работает на тюменском рынке 13 лет. По итогам 2021 года выручка у предприятия сократилась на 8% — до 56,4 миллионов рублей, чистая прибыль увеличилась на 222% — до 3,5 миллионов рублей. В отношении «Содружества-М» было проведено 304 проверки, в 95 из них выявлены нарушения.
Ранее «Наш Город» писал, что в тюменском селе Перевалово затопило дома у местных жителей. От талых вод пострадали несколько зданий.