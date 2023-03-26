Тюменцы тонут в лужах

УК работает на тюменском рынке 13 лет. По итогам 2021 года выручка у предприятия сократилась на 8% — до 56,4 миллионов рублей, чистая прибыль увеличилась на 222% — до 3,5 миллионов рублей. В отношении «Содружества-М» было проведено 304 проверки, в 95 из них выявлены нарушения.