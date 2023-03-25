nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:22

Published Сегодня, 06:22

Modified Сегодня, 06:24

Updated Сегодня, 06:24

Тюменцы жалуются на нулевую организацию приема заявлений в летние пришкольные лагеря

25 марта 2023, 06:22
Фото: ЧС Тюмень

Тюменцы пожаловались на нулевую организацию приема заявлений в летние лагеря

Родители тюменских школьников пожаловались на плохую организацию приема заявлений в летний лагерь. По словам тюменцев, ожидание в очереди затянулось на часы. При этом стоять пришлось на улице.
Сюжет
Тюмень
«Школа № 92 сегодня вчера принимала заявление в летний лагерь на первую смену. Организация нулевая — люди стояли по часу на улице. Принимали заявление 3 человека. Руководство школы, неужели вы не знаете что 1 смена самая большая, можно было не с 18:00 организовывать сбор документов, а в течении дня. Издевательство, не меньше», — возмутились тюменцы в социальных сетях.

В комментариях под постом горожане заметили, что в других учебных заведениях такого столпотворения родителей не было. Хотя также прием заявлений был организован в вечернее время.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в средине марта стартовала запись подростков на первую смену «Отрядов мэра». Она начнется 2 июня и продлится в течение двух недель.

 

 

 

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Летние лагеря#Школы#Жалобы#Тюмень#Дети#Тюменская область
Подпишитесь
«Фонда нет, но вы держитесь»: почти 9 тысяч тюменцев живут в аварийных домах
22 марта 09:51
Ставки на стоп. Какие проценты ждут тюменцев по вкладам и ипотеке?
Вчера, 06:41
Ишимская уборщица украла из дома клиента миллион рублей наличными
Вчера, 04:40
Любовный треугольник, образовавшийся в тюменском клубе, закончился тяжкими телесными
Вчера, 05:56
Тюменские депутаты оценили итоги работы ведомств за 2022 год
Вчера, 04:08
Из 16 тюменских водоемов 15 апреля достанут все трупы
Вчера, 05:30