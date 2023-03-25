Тюменцы жалуются на нулевую организацию приема заявлений в летние пришкольные лагеря

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
Modified Сегодня, 06:24
Updated Сегодня, 06:24
«Школа № 92 сегодня вчера принимала заявление в летний лагерь на первую смену. Организация нулевая — люди стояли по часу на улице. Принимали заявление 3 человека. Руководство школы, неужели вы не знаете что 1 смена самая большая, можно было не с 18:00 организовывать сбор документов, а в течении дня. Издевательство, не меньше», — возмутились тюменцы в социальных сетях.
В комментариях под постом горожане заметили, что в других учебных заведениях такого столпотворения родителей не было. Хотя также прием заявлений был организован в вечернее время.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в средине марта стартовала запись подростков на первую смену «Отрядов мэра». Она начнется 2 июня и продлится в течение двух недель.