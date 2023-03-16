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Published Сегодня, 05:26

Modified Сегодня, 05:28

Updated Сегодня, 05:28

В Тюмени открыли запись в «Отряды мэра»

16 марта 2023, 05:26
Фото: 1MI

В Тюмени стартовала запись в «Отряды мэра»

В Тюмени открыли набор юных горожан на первую смену «Отрядов мэра», которая продлится со 2 по 16 июня. Подать документы для трудоустройства в режиме онлайн можно на сайте «Отряда мэра».
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Тюмень

Как пояснили «Нашему Городу» в городском комитете ЗАГС, в этом году в областной столице «Трудовое лето» пройдет в четыре смены: со 2 по 16 июня; с 10 по 14 июля; с 17 по 28 июля; с 7 по 18 августа.

За 10-дневную смену ребята смогут заработать не менее 4 тысяч рублей, за пятидневную — от 2 тысяч рублей. Продолжительность рабочего дня составит — 3-4 часа.

Для того трудоустройства необходимы паспорт, медицинская справка формы 086-у, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС), ИНН — при наличии, реквизиты лицевого счета — ксерокопия банковского заявления, договора или выписки из счета, карта только на имя подростка и только платежной системы «Мир».

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в этом году в «Отряды мэра» планируют трудоустроить 4,6 тысячи подростков. Из городского бюджета на реализацию программы выделено более 27 миллионов рублей.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Отряды мэра#Тюмень#Тюменская область
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