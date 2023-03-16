В Тюмени открыли запись в «Отряды мэра»

Posted Сегодня, 05:26
Published Сегодня, 05:26
Modified Сегодня, 05:28
Updated Сегодня, 05:28
Как пояснили «Нашему Городу» в городском комитете ЗАГС, в этом году в областной столице «Трудовое лето» пройдет в четыре смены: со 2 по 16 июня; с 10 по 14 июля; с 17 по 28 июля; с 7 по 18 августа.
За 10-дневную смену ребята смогут заработать не менее 4 тысяч рублей, за пятидневную — от 2 тысяч рублей. Продолжительность рабочего дня составит — 3-4 часа.
Для того трудоустройства необходимы паспорт, медицинская справка формы 086-у, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС), ИНН — при наличии, реквизиты лицевого счета — ксерокопия банковского заявления, договора или выписки из счета, карта только на имя подростка и только платежной системы «Мир».
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в этом году в «Отряды мэра» планируют трудоустроить 4,6 тысячи подростков. Из городского бюджета на реализацию программы выделено более 27 миллионов рублей.