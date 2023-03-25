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Published Сегодня, 07:13

Modified Сегодня, 07:15

Updated Сегодня, 07:15

Тюменцы стали чаще покупать квартиры эконом-класса

25 марта 2023, 07:13
Фото: 1MI

В Тюмени выросла доля квартир эконом-класса

На тюменском рынке недвижимости стало больше новостроек категорий «эконом» и «бизнес». По словам риелторов, в феврале доля квартир эконом-класса выросла до 74% с 59,4%, доля жилья бизнес-класса увеличилось до 1,5% с 0,6%.
Сюжет
Тюмень

В тоже время доля недвижимости категории «комфорт» сократилась в 1,6 раз — с 40% до 24,3%. Специалисты отмечают, что причиной такой тенденции стало смещение спроса в сторону жилья эконом-класса площадью до 45 квадратных метров. Недвижимость, стоимость которой превышает 6 миллионов рублей, продается с трудом.

Сегодня в среднем стоимость «квадрата» в эконом-классе составляет 107,59 тысяч рублей, в категориях «бизнес» и «комфорт» — 172 и 114,86 тысяч рублей соответственно, пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что жители Югры и Ямала стали реже приобретать недвижимость в Тюменской области. За последние 5 лет доля жителей северных округов в сделках по покупке квартир в регионе сократилась с 50 до 30%.

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Квартиры#Покупка-продажа#Покупка квартир#Эконом-класс#Риелтор#Тюмень#Тюменская область
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