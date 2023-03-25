Тюменцы стали чаще покупать квартиры эконом-класса

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
В тоже время доля недвижимости категории «комфорт» сократилась в 1,6 раз — с 40% до 24,3%. Специалисты отмечают, что причиной такой тенденции стало смещение спроса в сторону жилья эконом-класса площадью до 45 квадратных метров. Недвижимость, стоимость которой превышает 6 миллионов рублей, продается с трудом.
Сегодня в среднем стоимость «квадрата» в эконом-классе составляет 107,59 тысяч рублей, в категориях «бизнес» и «комфорт» — 172 и 114,86 тысяч рублей соответственно, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что жители Югры и Ямала стали реже приобретать недвижимость в Тюменской области. За последние 5 лет доля жителей северных округов в сделках по покупке квартир в регионе сократилась с 50 до 30%.