Тюменцы стали чаще покупать квартиры эконом-класса

В тоже время доля недвижимости категории «комфорт» сократилась в 1,6 раз — с 40% до 24,3%. Специалисты отмечают, что причиной такой тенденции стало смещение спроса в сторону жилья эконом-класса площадью до 45 квадратных метров. Недвижимость, стоимость которой превышает 6 миллионов рублей, продается с трудом.