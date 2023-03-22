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Published Сегодня, 03:27

Modified Сегодня, 03:29

Updated Сегодня, 03:29

Северяне отказываются от покупки квартир в Тюмени из-за выросших цен

22 марта 2023, 03:27
Фото: 1MI

Жители Югры и Ямала отказываются от покупки жилья в Тюмени из-за выросших цен

Жители северных округов тюменской матрешки стали меньше покупать недвижимости в Тюменской области из-за значительного увеличения стоимости квадратного метра. За последние пять лет доля жителей Югры и Ямала в сделках с недвижимостью в областной столице снизилась до 30% и 50%.
Сюжет
Тюмень

Югорчане и ямальцы теперь прнедпочитают приобретать жилье в городах Кранодарского края и Санкт-Петербурге.

По словам экспертов, ранее разница между стоимостью квадратного метра в Тюмени и Санкт-Петербурге составляла более 30 тысяч рублей. Сегодня цены практически сравнялись. Но в то же время в Тюмень переезжают жители других территорий, как в регион, в котором идет развитие как в столицу термальных источников, пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области аренда двухкомнатных квартир подорожала более чем на 6% за год. В среднем цены увечились на 7 тысяч рублей.

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Покупка квартир#Покупатели квартир#Рост цен#Тюмень#Тюменская область
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