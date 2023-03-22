Северяне отказываются от покупки квартир в Тюмени из-за выросших цен

По словам экспертов, ранее разница между стоимостью квадратного метра в Тюмени и Санкт-Петербурге составляла более 30 тысяч рублей. Сегодня цены практически сравнялись. Но в то же время в Тюмень переезжают жители других территорий, как в регион, в котором идет развитие как в столицу термальных источников, пишет РБК Тюмень.