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Published Сегодня, 08:19

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Updated Сегодня, 08:36

с 27 марта будет работать линия по вопросом устройства детей в школы города

24 марта 2023, 08:19
Фото: 1MI

В Тюмени 27 марта начнет работу горячая линия по порядку приема детей в школы

Родители смогут задать вопросы специалистам департамента образования с 14 до 18 часов. Прием детей в школы Тюмени начнется 1 апреля 2023 года и завершается 30 июня. Для детей, не проживающих на закреплённой территории, приём заявлений начинается 6 июля до момента заполнения свободных мест.
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Дети

Консультацию по устройству ребенка в школу можно получить по телефонам: (3452) 56-13-49, 56-13-51.

Напомним, что Приём в школу осуществляется по личному заявлению родителя или его законного представителя ребёнка.
Заявление о приёме в школу и сопутствующие документы можно передать:

  • лично в общеобразовательную организацию;
  • по почте заказным письмом с уведомлением о вручении;
  • в электронной форме (скан или фотография) посредством электронной почты общеобразовательной организации или через сайт школы;
  • с использованием сервисов единого портала государственных и муниципальных услуг.

Ранее «Наш город» сообщал о том, как записать ребенка в 1-й класс на 2023/2024 учебный год в Тюмени. В первые классы российских школ зачисляются дети, которым по состоянию на 1 сентября 2023 года уже исполнилось 6,5 лет, а также дети не старше 8 лет. Однако в соответствии с заявлением, поданным родителями или законным представителем ребенка, будущий школьник может быть зачислен в первый класс образовательной организации как в более позднем, так и в более раннем возрасте.

#Алиса Вернер#Дети#Школа#Первый класс#Образование#Образованиебудущего#Департамент образования#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Тюмень#Тюменская область
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