с 27 марта будет работать линия по вопросом устройства детей в школы города

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Консультацию по устройству ребенка в школу можно получить по телефонам: (3452) 56-13-49, 56-13-51.
Напомним, что Приём в школу осуществляется по личному заявлению родителя или его законного представителя ребёнка.
Заявление о приёме в школу и сопутствующие документы можно передать:
Ранее «Наш город» сообщал о том, как записать ребенка в 1-й класс на 2023/2024 учебный год в Тюмени. В первые классы российских школ зачисляются дети, которым по состоянию на 1 сентября 2023 года уже исполнилось 6,5 лет, а также дети не старше 8 лет. Однако в соответствии с заявлением, поданным родителями или законным представителем ребенка, будущий школьник может быть зачислен в первый класс образовательной организации как в более позднем, так и в более раннем возрасте.