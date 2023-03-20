Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
В 2023 году запись мальчиков и девочек в первые класса в школы Тюмени будет осуществляться в две волны (этапа):
Прием заявлений в рамках второй волны (этапа) завершается 5 сентября 2023 года.
Для того чтобы уточнить, какие районы и микрорайоны Тюмени закреплены за конкретным образовательным учреждением (школой, гимназией, лицеем), необходимо посетить веб-сайт организации — в соответствующем разделе опубликована интересующая информация.
Кроме того, сведения представлены и на сайтах районной администрации, а также на веб-ресурсе регионального комитета по образованию.
В первые классы российских школ зачисляются дети, которым по состоянию на 1 сентября 2023 года уже исполнилось 6,5 лет, а также дети не старше 8 лет. Однако в соответствии с заявлением, поданным родителями или законным представителем ребенка, будущий школьник может быть зачислен в первый класс образовательной организации как в более позднем, так и в более раннем возрасте. Вопрос с зачислением школа рассматривает в индивидуальном порядке.
Вместе с заявлением о зачислении ребенка в 1-й класс его родители и законные представители также подают комплект документов:
Медкарту по форме № 026/у-2000, которую детям выдают после выпуска из дошкольного учреждения, либо оформляют в поликлинике, можно будет предоставить в школу позже. Непосредственно при подаче заявления она не требуется.
Если ребенок имеет право первоочередного или внеочередного приема в 1-й класс, необходимо также подать документы, подтверждающие это право. Также нужно будет приложить к комплекту документов СНИЛС — как заявителя, так и самого ребенка.
Может случиться так, что в 1-й классе школы, которая относится к адресу регистрации ребенка, нет свободных мест. Такое происходит в Тюмени нечасто, однако к подобным ситуациям необходимо быть готовым.
Что делать в этом случае? Нужно получить от образовательной организации отказ в письменном виде и обязательно с указанием причины. Имея на руках такой отказ, законные представители, родители будущего первоклассника должны будут отправиться в комитет по образованию, где им обязаны предоставить альтернативные варианты. Ребенка обязательно запишут в 1-й класс до начала 2023/2024 учебного года, подобрав образовательное учреждение, в котором есть свободные места и которое находится в территориальной доступности от места проживания будущего ученика.
Родители будущих первоклассников могут осуществить подачу заявления о зачислении в школу любым из перечисленных способов:
Кроме того, заявление о зачислении ребенка в 1-й класс школы в Тюмени на 2023/2024 учебный год по-прежнему можно направить почтой. Для такой подачи потребуется отправить заказное письмо на адрес образовательного учреждения, в которое родители или законные представители планируют отдать на обучение ребенка.
Все поданные в установленные сроки заявления начнут рассматривать после того, как завершится срок приемной кампании — после 30 июня 2023 года.
Для того чтобы записать ребенка в школу в Тюмени в 2023 году в режиме онлайн, необходимо иметь верифицированный (подтвержденный) аккаунт на портале «Госуслуги».
Стоит отметить, что в электронном виде подается исключительно заявление на зачисление ребенка в 1-й класс. Все документы подаются только очно, непосредственно в школу или в МФЦ. Без предоставления документов решение о зачислении ребенка не может быть принято.
Для того чтобы подать заявление и документы для зачисления ребенка в 1-й класс в школу Тюмени, необходимо выбрать ближайшее отделение МФЦ, записаться на прием и в назначенные день и время прийти туда лично со всеми документами.
На портале «Госуслуги» родитель или законный представитель, имеющий подтвержденный аккаунт, в режиме онлайн заполняет заявление и отправляет его, следуя специальным подсказкам.