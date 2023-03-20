Как записать в школу в 2023 году первоклассника в Тюмени, куда нужно обращаться и когда начинается запись — объясняем в этом материале.

Когда начнется запись в первые классы в Тюмени?

Как узнать про закрепленные за школой территории?

Со скольки лет берут в школу?

Список документов, которые нужны для зачисления в школу

Что делать, если мест по прописке нет?

Как подать заявление в первый класс в Тюмени?

Электронная запись в школу в Тюмени в 2023 году

Запись в школу через МФЦ в Тюмени