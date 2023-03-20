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Published Сегодня, 09:22

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Updated Сегодня, 09:24

Как записать ребенка в 1-й класс на 2023/2024 учебный год в Тюмени

20 марта 2023, 09:22
Фото: 1MI
Как записать ребенка в 1-й класс на 2023/2024 учебный год в Тюмени
Как записать в школу в 2023 году первоклассника в Тюмени, куда нужно обращаться и когда начинается запись — объясняем в этом материале.
Сюжет
Тюмень

Когда начнется запись в первые классы в Тюмени?

В 2023 году запись мальчиков и девочек в первые класса в школы Тюмени будет осуществляться в две волны (этапа):

  • с 1 апреля по 30 июня 2023 года принимаются заявления в образовательные учреждения по месту постоянной регистрации либо в другие школы (если есть льготы);
  • с 6 июля начинается прием заявлений от родителей тех детей, которые не зарегистрированы постоянно на территории, закрепленной за конкретной школой.

Прием заявлений в рамках второй волны (этапа) завершается 5 сентября 2023 года.

Когда начнется запись в первые классы в Тюмени?
Фото: 1MI

Как узнать про закрепленные за школой территории?

Для того чтобы уточнить, какие районы и микрорайоны Тюмени закреплены за конкретным образовательным учреждением (школой, гимназией, лицеем), необходимо посетить веб-сайт организации — в соответствующем разделе опубликована интересующая информация.

Кроме того, сведения представлены и на сайтах районной администрации, а также на веб-ресурсе регионального комитета по образованию.

Со скольки лет берут в школу?

В первые классы российских школ зачисляются дети, которым по состоянию на 1 сентября 2023 года уже исполнилось 6,5 лет, а также дети не старше 8 лет. Однако в соответствии с заявлением, поданным родителями или законным представителем ребенка, будущий школьник может быть зачислен в первый класс образовательной организации как в более позднем, так и в более раннем возрасте. Вопрос с зачислением школа рассматривает в индивидуальном порядке.

Со скольки лет берут в школу?
Фото: piqsels.com

Список документов, которые нужны для зачисления в школу

Вместе с заявлением о зачислении ребенка в 1-й класс его родители и законные представители также подают комплект документов:

  • свидетельство о рождении (копия);
  • паспорта законных представителей/родителей (копия);
  • свидетельство о рождении сестры/брата (копия), если планируется записывать ребенка в 1-й класс в школу в рамках преимущественного приема;
  • свидетельство о регистрации будущего школьника по месту пребывания/жительства на закрепленной за школой территории (копия документа).

Медкарту по форме № 026/у-2000, которую детям выдают после выпуска из дошкольного учреждения, либо оформляют в поликлинике, можно будет предоставить в школу позже. Непосредственно при подаче заявления она не требуется.

Если ребенок имеет право первоочередного или внеочередного приема в 1-й класс, необходимо также подать документы, подтверждающие это право. Также нужно будет приложить к комплекту документов СНИЛС — как заявителя, так и самого ребенка.

Список документов, которые нужны для зачисления в школу
Фото: 1MI

Что делать, если мест по прописке нет?

Может случиться так, что в 1-й классе школы, которая относится к адресу регистрации ребенка, нет свободных мест. Такое происходит в Тюмени нечасто, однако к подобным ситуациям необходимо быть готовым.

Что делать в этом случае? Нужно получить от образовательной организации отказ в письменном виде и обязательно с указанием причины. Имея на руках такой отказ, законные представители, родители будущего первоклассника должны будут отправиться в комитет по образованию, где им обязаны предоставить альтернативные варианты. Ребенка обязательно запишут в 1-й класс до начала 2023/2024 учебного года, подобрав образовательное учреждение, в котором есть свободные места и которое находится в территориальной доступности от места проживания будущего ученика.

Что делать, если мест по прописке нет?
Фото: piqsels.com

Как подать заявление в первый класс в Тюмени?

Родители будущих первоклассников могут осуществить подачу заявления о зачислении в школу любым из перечисленных способов:

  • лично, обратившись в образовательное учреждение;
  • через сайт «Госуслуги»;
  • через региональный портал образования.

Кроме того, заявление о зачислении ребенка в 1-й класс школы в Тюмени на 2023/2024 учебный год по-прежнему можно направить почтой. Для такой подачи потребуется отправить заказное письмо на адрес образовательного учреждения, в которое родители или законные представители планируют отдать на обучение ребенка.

Все поданные в установленные сроки заявления начнут рассматривать после того, как завершится срок приемной кампании — после 30 июня 2023 года.

Как подать заявление в первый класс в Тюмени?
Фото: piqsels.com

Электронная запись в школу в Тюмени в 2023 году

Для того чтобы записать ребенка в школу в Тюмени в 2023 году в режиме онлайн, необходимо иметь верифицированный (подтвержденный) аккаунт на портале «Госуслуги».

Стоит отметить, что в электронном виде подается исключительно заявление на зачисление ребенка в 1-й класс. Все документы подаются только очно, непосредственно в школу или в МФЦ. Без предоставления документов решение о зачислении ребенка не может быть принято.

Запись в школу через МФЦ в Тюмени

Для того чтобы подать заявление и документы для зачисления ребенка в 1-й класс в школу Тюмени, необходимо выбрать ближайшее отделение МФЦ, записаться на прием и в назначенные день и время прийти туда лично со всеми документами.

Запись в школу через МФЦ в Тюмени
Фото: 1MI

Запись в школу через «Госуслуги» в Тюмени

На портале «Госуслуги» родитель или законный представитель, имеющий подтвержденный аккаунт, в режиме онлайн заполняет заявление и отправляет его, следуя специальным подсказкам.

#Тюмень#Первоклассники#Образование#Школы
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