Власти готовятся к охотничьему сезону — заказывают бланки на 350 тысяч рублей

Posted Сегодня, 04:28
Published Сегодня, 04:28
Modified Сегодня, 04:30
Updated Сегодня, 04:30
Аукционы по выбору подрядной организации стоимостью 341 тысячу рублей и 51,9 тысяч рублей были проведены в марте. Победителями стали компания из Екатеринбурга АО «Печатный дом Формат», предложившая за свои услуги цену в 330 тысяч рублей и пермская фирма «Мастер-знак», снизившая цену лота с 51 до 25 тысяч рублей.
Согласно договору, победителям закупки необходимо изготовить 10 тысяч бланков разрешений на добычу копытных животных и 1 тысячу бланков разрешений на добычу медведя, 10 тысяч бланков разрешений на добычу птиц (для спортивной и любительской охоты), 5 тысяч бланков разрешений на добычу пушных животных для спортивной и любительской охоты и 1 тысячу бланков на обычный вид охоты.
По данным из открытых источников, АО «Печатный дом Формат» является активным участником системы государственных закупок. В 2021 году выручка компании увеличилась на 56% — до 353 миллионов рублей, чистая прибыль достигла 18,9 миллионов рублей.
ООО «Мастер-знак» также принимает активное участие в системе госзакупок. В 2021 году выручка фирмы упала на 72% до 39,9 миллионов рублей, чистая прибыль снизилась на 100% и составила 132 тысячи рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что администрация Тюмени объявила о поиске организации, которая займется патрулированием водоемов. Стоимость закупки составляет более 7,7 миллионов рублей.