Власти готовятся к охотничьему сезону — заказывают бланки на 350 тысяч рублей

Аукционы по выбору подрядной организации стоимостью 341 тысячу рублей и 51,9 тысяч рублей были проведены в марте. Победителями стали компания из Екатеринбурга АО «Печатный дом Формат», предложившая за свои услуги цену в 330 тысяч рублей и пермская фирма «Мастер-знак», снизившая цену лота с 51 до 25 тысяч рублей.