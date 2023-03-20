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Published Сегодня, 04:28

Modified Сегодня, 04:30

Updated Сегодня, 04:30

Власти готовятся к охотничьему сезону — заказывают бланки на 350 тысяч рублей

20 марта 2023, 04:28
Фото: 1MI

Тюменские власти готовятся к охотничьему сезону и заказывают бланки на 350 тыс рублей

355 тысяч рублей потратят из бюджета Тюменской области на изготовление бланков разрешений на добычу охотничьих ресурсов. Соответствующая информация опубликована на портале Госзакупки.
Сюжет
Тюмень

Аукционы по выбору подрядной организации стоимостью 341 тысячу рублей и 51,9 тысяч рублей были проведены в марте. Победителями стали компания из Екатеринбурга АО «Печатный дом Формат», предложившая за свои услуги цену в 330 тысяч рублей и пермская фирма «Мастер-знак», снизившая цену лота с 51 до 25 тысяч рублей.

Согласно договору, победителям закупки необходимо изготовить 10 тысяч бланков разрешений на добычу копытных животных и 1 тысячу бланков разрешений на добычу медведя, 10 тысяч бланков разрешений на добычу птиц (для спортивной и любительской охоты), 5 тысяч бланков разрешений на добычу пушных животных для спортивной и любительской охоты и 1 тысячу бланков на обычный вид охоты.

По данным из открытых источников, АО «Печатный дом Формат» является активным участником системы государственных закупок. В 2021 году выручка компании увеличилась на 56% — до 353 миллионов рублей, чистая прибыль достигла 18,9 миллионов рублей.

ООО «Мастер-знак» также принимает активное участие в системе госзакупок. В 2021 году выручка фирмы упала на 72% до 39,9 миллионов рублей, чистая прибыль снизилась на 100% и составила 132 тысячи рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что администрация Тюмени объявила о поиске организации, которая займется патрулированием водоемов. Стоимость закупки составляет более 7,7 миллионов рублей.

 

Тюменская администрация ищет спасателей за 7,7 миллиона рублей
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Охота#Добыча охотничьих ресурсов#Закупки#Тюмень#Тюменская область
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