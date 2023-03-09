Тюменская администрация ищет спасателей за 7,7 миллиона рублей

Posted Сегодня, 05:25
Published Сегодня, 05:25
Modified Сегодня, 06:13
Updated Сегодня, 06:13
Тендер стоимостью 7 миллионов 718 тысяч рублей размещен на портале Госзакупки.
В документах к закупке указано, что патрулирование должно походить на 45 водных объектах, в числе которых территория озер, расположенных в районе базы отдыха «Верхний бор», озера Алебашевское, Цыганское, Цимлянское, Липовое, Кривое, Круглое, района реки Тура, пруды Южный, Плехановский, Утиный, Лесной, Школьный, Войновский и др.
Группы должны состоять из пешего патруля в составе 28 человек, 6 спасателей для автомобильного патруля, 1 диспетчера диспетчерского пункта.
«При оказании услуг исполнитель обязан обеспечить помощь терпящим бедствие на воде; осуществление разъяснительной работы с людьми по предупреждению несчастных случаев на воде, в том числе о правилах безопасного поведения на водных объектах, вручение памяток о правилах безопасного поведения на водных объектах; информирование правоохранительных органов при возникновении противоправных действий в ходе оказания услуг», — указано в документах.
У спасателей должны быть бейджы с названием и логотипом организации, должностью, Ф.И.О сотрудника, печатью организации; копия документа, подтверждающего подготовку к спасательным работам на водных объектах; мобильные телефоны, рации, громкоговорители, аптечка первой помощи, легководолазное снаряжение (ласты, маски, трубки), спасательные жилеты и т. д.
Срок оказания услуг - до февраля 2024 года.
Заявки на участие в закупке стоимостью около 8 миллионов рублей будут принимать до 15 марта 2023 года. Подведение итогов запланировано на 17 марта.
Для сравнения, год назад на эти же цели власти потратили 4 миллиона 340 тысяч рублей. Тогда победителем закупки стало ЧОП «Тюменский легион».