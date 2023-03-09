nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:25

Published Сегодня, 05:25

Modified Сегодня, 06:13

Updated Сегодня, 06:13

Тюменская администрация ищет спасателей за 7,7 миллиона рублей

9 марта 2023, 05:25
Фото: 1MI

Администрация Тюмени ищет желающих за 7,7 миллиона рублей спасать людей

Власти Тюмени объявили о поиске подрядной организации, которая займется патрулированием территорий, прилегающих к водным объектам, в целях предупреждения несчастных случаев и оказания помощи терпящим бедствие на воде.
Сюжет
Тюмень

Тендер стоимостью 7 миллионов 718 тысяч рублей размещен на портале Госзакупки.

В документах к закупке указано, что патрулирование должно походить на 45 водных объектах, в числе которых территория озер, расположенных в районе базы отдыха «Верхний бор», озера Алебашевское, Цыганское, Цимлянское, Липовое, Кривое, Круглое, района реки Тура, пруды Южный, Плехановский, Утиный, Лесной, Школьный, Войновский и др.

Группы должны состоять из пешего патруля в составе 28 человек, 6 спасателей для автомобильного патруля, 1 диспетчера диспетчерского пункта.

«При оказании услуг исполнитель обязан обеспечить помощь терпящим бедствие на воде; осуществление разъяснительной работы с людьми по предупреждению несчастных случаев на воде, в том числе о правилах безопасного поведения на водных объектах, вручение памяток о правилах безопасного поведения на водных объектах; информирование правоохранительных органов при возникновении противоправных действий в ходе оказания услуг», — указано в документах.

У спасателей должны быть бейджы с названием и логотипом организации, должностью, Ф.И.О сотрудника, печатью организации; копия документа, подтверждающего подготовку к спасательным работам на водных объектах; мобильные телефоны, рации, громкоговорители, аптечка первой помощи, легководолазное снаряжение (ласты, маски, трубки), спасательные жилеты и т. д.

Срок оказания услуг - до февраля 2024 года.

Заявки на участие в закупке стоимостью около 8 миллионов рублей будут принимать до 15 марта 2023 года. Подведение итогов запланировано на 17 марта.

Для сравнения, год назад на эти же цели власти потратили 4 миллиона 340 тысяч рублей. Тогда победителем закупки стало ЧОП «Тюменский легион».

 

Тюменское правительство нашло банк, готовый предоставить кредит на 2 миллиарда рублей
Узнать подробнее
#Валентина Бурнашева#Тюмень#Тюменская область#Общество#Новости тюмени#Закупки#Безопасность#Водоемы#Тюменцы#Спасатели
Подпишитесь
«Я убью себя и сына»: югорчанин принял таблетки и заперся в квартире с ружьем
Сегодня, 05:41
Сеть АЗС «Газпромнефть» разыграет 10 миллионов рублей и 20 миллионов бонусов
Сегодня, 05:41
Тюменские власти построят новый ж/д путь до Екатеринбурга
Сегодня, 04:51
В Тюмени подорожали творог и сыр
Сегодня, 06:09
Финалист шоу «Голос» выступил для жен и мам мобилизованных тюменцев
Сегодня, 04:24