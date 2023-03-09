Тюменская администрация ищет спасателей за 7,7 миллиона рублей

В документах к закупке указано, что патрулирование должно походить на 45 водных объектах, в числе которых территория озер, расположенных в районе базы отдыха «Верхний бор», озера Алебашевское, Цыганское, Цимлянское, Липовое, Кривое, Круглое, района реки Тура, пруды Южный, Плехановский, Утиный, Лесной, Школьный, Войновский и др.