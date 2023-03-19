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В Вагайском районе загорелся рейсовый автобус с пассажирами. Фото

19 марта 2023, 07:10
Фото: Криминальный Тобольск

На тюменской трассе загорелся рейсовый автобус с пассажирами

В Вагайском районе сгорел пассажирский автобус, ехавший в деревню Абаул. ЧП произошло в пятницу во второй половине дня в районе деревни Экстезерь, сообщили очевидцы в социальных сетях.
Сюжет
Тюмень

В результате пожара никто не пострадал — все пассажиры успели эвакуироваться, но автомобиль выгорел полностью.

Ранее «Наш Город» писал, что в тюменском селе Салаирка утром 16 марта во время пожара в частном жилом доме погибли пенсионерка 1933 года рождения и ее сын 1957 года рождения. В настоящее время по данному факту проводит проверку Следственный комитет.

По предварительным данным, причиной пожара стала неисправная электропроводка.

Тюменский СК начал проверку по факту гибели во время пожара пенсионерки и ее сына
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Пожар#Сгорел автомобиль#Тюмень#Тюменская область#Автобусы
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