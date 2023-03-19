В Вагайском районе загорелся рейсовый автобус с пассажирами. Фото

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
В результате пожара никто не пострадал — все пассажиры успели эвакуироваться, но автомобиль выгорел полностью.
Ранее «Наш Город» писал, что в тюменском селе Салаирка утром 16 марта во время пожара в частном жилом доме погибли пенсионерка 1933 года рождения и ее сын 1957 года рождения. В настоящее время по данному факту проводит проверку Следственный комитет.
По предварительным данным, причиной пожара стала неисправная электропроводка.