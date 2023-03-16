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Published Сегодня, 08:13

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Updated Сегодня, 08:15

Тюменский СК начал проверку по факту гибели во время пожара пенсионерки и ее сына

16 марта 2023, 08:13
Фото: СУ СК России по Тюменской области

В Тюменской области при пожаре в жилом доме погибли пенсионерка и ее сын

Следственный комитет по Тюменской области начал проведение доследственной проверки по факту гибели двух человек на пожаре.
Сюжет
Тюмень

Трагедия произошла сегодня утром в селе Салаирка в частном жилом доме. Во время пожара здесь были обнаружены тела пенсионерки 1933 года рождения и ее сына 1957 года рождения без внешних признаков криминальной смерти.

По предварительным данным, причиной пожара стала неисправная электропроводка.

В настоящее время ведется осмотр места ЧП, опрашиваются свидетели произошедшей трагедии. В ближайшее время будут организованы судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени во время пожара в производственном ангаре на улице Челюскинцев, произошедшем в начале марта, погиб один человек. Еще один мужчина был доставлен в больницу с различными травмами.

В тюменском селе во время пожара погибли два человека
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#Пожар#Общество#Новости тюмени#Следственный комитет#МЧС#Гибель на пожаре#Тюмень#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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