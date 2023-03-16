Тюменский СК начал проверку по факту гибели во время пожара пенсионерки и ее сына

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
Трагедия произошла сегодня утром в селе Салаирка в частном жилом доме. Во время пожара здесь были обнаружены тела пенсионерки 1933 года рождения и ее сына 1957 года рождения без внешних признаков криминальной смерти.
По предварительным данным, причиной пожара стала неисправная электропроводка.
В настоящее время ведется осмотр места ЧП, опрашиваются свидетели произошедшей трагедии. В ближайшее время будут организованы судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени во время пожара в производственном ангаре на улице Челюскинцев, произошедшем в начале марта, погиб один человек. Еще один мужчина был доставлен в больницу с различными травмами.