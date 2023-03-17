Снежные завалы мешают вывозить мусор в малых населённых пунктах Тюменской области

В городах муниципальные службы и управляющие компании достаточно оперативно принимают меры после снегопадов, а вот в сельских территориях мусоровозы иногда не могут даже попасть в населённый пункт — из-за неочищенных дорог тяжёлую спецтехнику быстро стаскивает в кювет, колёса утопают в сугробах. Также снег становится препятствием на пути к самим контейнерам — бак невозможно выкатить с заснеженной контейнерной площадки.