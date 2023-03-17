Снежные завалы мешают вывозить мусор в малых населённых пунктах Тюменской области

Posted Сегодня, 03:43
Published Сегодня, 03:43
Modified Сегодня, 03:45
Updated Сегодня, 03:45
«Мусоровозы — это многотонная спецтехника, она „не рулится“ на дорогах без твёрдого покрытия. В деревнях сейчас зимние накаты, которые тают, рыхлый снег осложняет ситуацию — дороги превращается в дюны. В результате машины начинают буксовать и проваливаться, срочно требуется расчистка дорог», — объяснил опасения транспортировщик, осуществляющей вывоз твёрдых коммунальных отходов на юге Тюменской области.
В городах муниципальные службы и управляющие компании достаточно оперативно принимают меры после снегопадов, а вот в сельских территориях мусоровозы иногда не могут даже попасть в населённый пункт — из-за неочищенных дорог тяжёлую спецтехнику быстро стаскивает в кювет, колёса утопают в сугробах. Также снег становится препятствием на пути к самим контейнерам — бак невозможно выкатить с заснеженной контейнерной площадки.
О проблемных участках, с которыми сталкиваются транспортировщики, «Тюменское экологическое объединение» оперативно информирует муниципальные администрации. Региональный оператор призывает уполномоченные службы не откладывать расчистку подъездных путей к контейнерным площадкам — ведь мусоровозам нужен ежедневный доступ. Кроме того, отметили в компании, если снег просто растает, то в скором времени усугубится и проблема бездорожья — из-за избытка воды грунтовые сельские дороги не просохнут быстро.