Тюменцы стали чаще менять имена

В 2022 году 1902 тюменца сменили имя и фамилию

Около двух тысяч жителей Тюменской области сменили в этом году имена и фамилии. По информации областного управления ЗАГС, преимущественно имена меняли жители региона в возрасте от 25 до 29 лет.

Сюжет ЗАГС