nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:53

Published Сегодня, 12:53

Modified Сегодня, 12:55

Updated Сегодня, 12:55

Тюменцы стали чаще менять имена

24 февраля 2023, 12:53
Фото: 1MI

В 2022 году 1902 тюменца сменили имя и фамилию

Около двух тысяч жителей Тюменской области сменили в этом году имена и фамилии. По информации областного управления ЗАГС, преимущественно имена меняли жители региона в возрасте от 25 до 29 лет.
Сюжет
ЗАГС

Основными причинами смены имени стало желание носить фамилию мужа после брака, желание вернуть девичью фамилию, матери или более благозвучную фамилию.

Сотрудники ЗАГСа отметили, что на протяжении последних 5 лет лет для заявителей при перемени имени представляют интерес европейские фамилии, фамилии политических творческих и литературных деятелей и героев произведений, выдающихся ученых и военачальников.

Ранее «Наш Город» писал, что житель Тюмени обратился в комитет ЗАГС с заявлением о смене имени и фамилии, а также пола с мужского на женский.

 

 

 

Тюменца разводят с женой из-за смены пола
Узнать подробнее
#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#ЗАГС#Тюмень#Тюменцы#Тюменская область
Подпишитесь
В Тобольске школьника с коктейлем Молотова задержали на полпути к военкомату
Сегодня, 09:07
Год с начала СВО: как спецоперация изменила жизнь жителей Тюменской области
Сегодня, 09:42
После Масленицы на Тюмень обрушатся снегопады
Сегодня, 08:42
Тюменская компания кормила опасным молоком детей и заключенных
Сегодня, 08:14
В Тюмени продают гостиницу-хостел за 650 тысяч рублей. Фото
Сегодня, 05:39
В Тюменской области упал вдвое уровень трудоустройства на работу
Сегодня, 05:16