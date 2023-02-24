Тюменцы стали чаще менять имена

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
Основными причинами смены имени стало желание носить фамилию мужа после брака, желание вернуть девичью фамилию, матери или более благозвучную фамилию.
Сотрудники ЗАГСа отметили, что на протяжении последних 5 лет лет для заявителей при перемени имени представляют интерес европейские фамилии, фамилии политических творческих и литературных деятелей и героев произведений, выдающихся ученых и военачальников.
Ранее «Наш Город» писал, что житель Тюмени обратился в комитет ЗАГС с заявлением о смене имени и фамилии, а также пола с мужского на женский.