Тюменца разводят с женой из-за смены пола

Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
Эту просьбу удовлетворили.
«Принимая во внимание, что, согласно Семейному кодексу РФ, регулирование семейных отношений осуществляется в соответствии с принципами добровольности союза мужчины и женщины, прокурор г. Тюмени обратился в суд с вышеуказанным заявлением. Исковое заявление принято к производству», - сообщили в пресс-службе тюменских судов.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменец взял в аренду трактор и сдал его за 800 тысяч рублей. Из-за его мошеннических действий был причинен ущерб в 3,9 млн рублей.