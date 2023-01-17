nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:51

Published Сегодня, 12:51

Modified Сегодня, 12:51

Updated Сегодня, 12:51

Тюменца разводят с женой из-за смены пола

Сегодня, 12:51
Фото: 1MI

Жителя Тюмени разводят с супругой из-за смены пола

В Тюмени прокуратура через суд пытается признать брак недействительным, так как горожанин меняет пол. По данным пресс-службы тюменских судов, 33-летний мужчина обратился в ЗАГС с заявлением о смене ФИО и пола мужского на женский.
Сюжет
Тюмень

Эту просьбу удовлетворили.

«Принимая во внимание, что, согласно Семейному кодексу РФ, регулирование семейных отношений осуществляется в соответствии с принципами добровольности союза мужчины и женщины, прокурор г. Тюмени обратился в суд с вышеуказанным заявлением. Исковое заявление принято к производству», - сообщили в пресс-службе тюменских судов.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменец взял в аренду трактор и сдал его за 800 тысяч рублей. Из-за его мошеннических действий был причинен ущерб в 3,9 млн рублей.

Тюменец взял в аренду трактор и сдал его за 800 тысяч рублей
Узнать подробнее
#Общество#Новости тюмени#Жалобы#Прокуратура#Дела судебные#Административные дела#Александр Мязин#Тюмень
Подпишитесь
«Бороться нельзя организовать»: что делать с уличными торговцами
Сегодня, 09:57
Подробности конфликта пассажиров и таксистов в Тюмени
Сегодня, 07:12
Тюменцы обнаружили свалку с трупами животных во время прогулки по лесу
Сегодня, 03:45
Тюменские власти рассказали православным горожанам подробности о местах купаний
Сегодня, 01:38
Подробности дела живодера, зарубившего собаку
Сегодня, 06:17
Пять ярких новогодних инсталляций Тюмени — 2023
13 января 04:30