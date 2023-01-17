Тюменца разводят с женой из-за смены пола

Жителя Тюмени разводят с супругой из-за смены пола

В Тюмени прокуратура через суд пытается признать брак недействительным, так как горожанин меняет пол. По данным пресс-службы тюменских судов, 33-летний мужчина обратился в ЗАГС с заявлением о смене ФИО и пола мужского на женский.

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