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В Тюмени появились улицы в честь бойцов, погибших на Донбассе

20 февраля 2023, 07:37
Фото: 1MI

В Тюмени улицы назвали в честь двух бойцов, погибших на СВО

В тюменском микрорайоне Плеханово две улицы назвали именами участников специальной военной операции, погибших на Украине — Жумбая Раизова и Григория Турубаров. Соответствующее распоряжение подписал глава администрации города Руслан Кухарук
Сюжет
Тюмень
«Микрорайон активно застраивается, выдаются разрешения на строительство. Это не просто топонимы. В скором времени тюменцы будут получать прописки на улицах с именами наших героев, они будут у всех на слуху, — подчеркнул Руслан Кухарук.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени именами погибших на Донбассе бойцов будут названы четыре улицы в городе. Соответствующее решение на заседании приняла городская комиссия по присвоению, изменению, аннулированию элементов улично-дорожной сети.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Улицы#Тюмень#Тюменская область
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