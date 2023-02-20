В Тюмени появились улицы в честь бойцов, погибших на Донбассе

Posted Сегодня, 07:37
Published Сегодня, 07:37
Modified Сегодня, 07:39
Updated Сегодня, 07:39
«Микрорайон активно застраивается, выдаются разрешения на строительство. Это не просто топонимы. В скором времени тюменцы будут получать прописки на улицах с именами наших героев, они будут у всех на слуху, — подчеркнул Руслан Кухарук.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени именами погибших на Донбассе бойцов будут названы четыре улицы в городе. Соответствующее решение на заседании приняла городская комиссия по присвоению, изменению, аннулированию элементов улично-дорожной сети.