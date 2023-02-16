33-летний майор из Тюменской области погиб на Украине

Posted Сегодня, 03:58
Published Сегодня, 03:58
Modified Сегодня, 04:13
Updated Сегодня, 04:13
Неоднократно, благодаря профессиональным, точным и решительным действиям майора Ковалёва были своевременно обнаружены и уничтожены живая сила и артиллерийские системы противника. Это позволило подразделениям бригады с минимальными потерями выполнить боевые задачи и закрепиться на указанных рубежах.
За отвагу, самоотверженность, умелые и инициативные действия, грамотное руководство действиями личного состава, майор Ковалёв награждён медалями «За боевые отличия» и «За отличие в военной службе» 3 степени.
Ранее «Наш Город» писал, что в Ялуторовске похоронили 29-летнего Анатолия Артюшкина, погибшего на Донбассе. Смертельное ранение он получил 29 января 2023 года.