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Published Сегодня, 03:58

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Updated Сегодня, 04:13

33-летний майор из Тюменской области погиб на Украине

16 февраля 2023, 03:58
Фото: НЕ ЖДИ меня из Украины

33-летний офицер из Тюменской области погиб на Украине

В тюменском селе Банниково (Абатский район) простились с погибшим при выполнении боевого задания в ходе СВО майором Владимиром Ковалевым. 33-летний офицер принимал участие в спецоперации с 24 февраля в составе передового пункта управления бригады и расчёта комплекса БЛА «Орлан-10».
Сюжет
Тюмень

Неоднократно, благодаря профессиональным, точным и решительным действиям майора Ковалёва были своевременно обнаружены и уничтожены живая сила и артиллерийские системы противника. Это позволило подразделениям бригады с минимальными потерями выполнить боевые задачи и закрепиться на указанных рубежах.

За отвагу, самоотверженность, умелые и инициативные действия, грамотное руководство действиями личного состава, майор Ковалёв награждён медалями «За боевые отличия» и «За отличие в военной службе» 3 степени.

Ранее «Наш Город» писал, что в Ялуторовске похоронили 29-летнего Анатолия Артюшкина, погибшего на Донбассе. Смертельное ранение он получил 29 января 2023 года.

29-летний житель Ялуторовска погиб на Украине
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Военные#Военнослужащие#Военные травмы#Военные действия#Тюмень#Тюменская область#Похороны
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