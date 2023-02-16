33-летний майор из Тюменской области погиб на Украине

33-летний офицер из Тюменской области погиб на Украине

В тюменском селе Банниково (Абатский район) простились с погибшим при выполнении боевого задания в ходе СВО майором Владимиром Ковалевым. 33-летний офицер принимал участие в спецоперации с 24 февраля в составе передового пункта управления бригады и расчёта комплекса БЛА «Орлан-10».

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