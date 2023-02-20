В России сократили расходы на науку. Будут ли новые открытия?

Такую сумму в 2020 году правительство России выделяло из бюджета в 2020 году. Однако из-за высокого уровня инфляции по факту размер выделенных денег значительно меньше, чем два года назад. По приблизительным расчетам, российская наука в этом году получит от государства менее 1% ВВП.