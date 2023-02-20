В России сократили расходы на науку. Будут ли новые открытия?

Posted Сегодня, 05:02
Published Сегодня, 05:02
Modified Сегодня, 05:04
Updated Сегодня, 05:04
Такую сумму в 2020 году правительство России выделяло из бюджета в 2020 году. Однако из-за высокого уровня инфляции по факту размер выделенных денег значительно меньше, чем два года назад. По приблизительным расчетам, российская наука в этом году получит от государства менее 1% ВВП.
По данным «Новых Известий», по итогам 2018–2021 годов Россия оказалась на 10 месте в мире по числу научных публикаций, индексируемых в Scopus, но востребованность этих публикаций в глобальном исследовательском сообществе оказалась на 25% ниже среднемирового уровня. В глобальном инновационном индексе 2022 года от Всемирной организации интеллектуальной собственности Россия заняла лишь 47 место, расположившись между Словакией и Вьетнамом.
По словам заведующей лабораторией высшей нервной деятельности человека Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Ольги Мартыновой, что без свободного творчества учёным успеха не добиться.
«Планировать научные исследования, а особенно их контролировать — очень тяжело. Конечно, власти пытаются контролировать бюджеты и расходы по научным проектам. Это ограничивает работу, потому что, например, вы хотите проверить какие-то три вида антибиотиков, и вы понимаете, что третий вид совершенно не действует. Однако чиновник требует все равно его проверить — заменить его нельзя, потому что вы его уже написали в своих планах. Это неправильно, свобода редактирования своего плана должна быть всегда», — отмечает Ольга Мартынова.
Член-корреспондент РАН, директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович уверен в том, что попытки чиновников вмешиваться в работу ученых могут привести к беде для науки.
«Знать точно, что именно сработает, конечно, невозможно и административные методы здесь неприменимы. У СССР уже был печальный опыт запрета генетики и кибернетики как совершенно ненужных и даже вредных дисциплин», — подчеркивает Петрукович.
По его мнению, оказывать финансовое влияние на науку должны заинтересованные в научных прорывах будущие заказчики, венчурные фонды. Однако в настоящее время добиться этого практически невозможно — большая часть прикладных исследований финансируется напрямую государством. В инновационном бизнесе госорганам работать затруднительно.