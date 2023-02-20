Молодой житель Тюменской области скончался в зоне СВО

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
«Прощание с Кучеренко Олегом Андреевичем состоится 20.02.2023 года 12:00 — 13:00 в траурном зале морга», — сообщил подписчик паблика «Типичный Тобольск» 18 февраля.
Родственникам и близким погибшего принесли соболезнования.
На прошлой неделе «Наш город» сообщал, что в Тюмени простились с 36-летним бойцом ЧВК «Вагнер», погибшим под Артемовском. Андрей Владимиров погиб на Донбассе, военный получил смертельное ранение в ходе выполнения задания.