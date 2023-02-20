Молодой житель Тюменской области скончался в зоне СВО

На прошлой неделе «Наш город» сообщал, что в Тюмени простились с 36-летним бойцом ЧВК «Вагнер», погибшим под Артемовском. Андрей Владимиров погиб на Донбассе, военный получил смертельное ранение в ходе выполнения задания.