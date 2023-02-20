nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:34

Published Сегодня, 10:34

Modified Сегодня, 10:34

Updated Сегодня, 10:34

Молодой житель Тюменской области скончался в зоне СВО

20 февраля 2023, 10:34
Фото: ВК "Типичный Тобольск"

Молодой тоболяк погиб в зоне СВО

В Тобольске 20 февраля простились с Кучеренко Олегом Андреевичем. Мужчина погиб в зоне СВО, сообщается в паблике «Типичный Тобольск». Другие подробности смерти тоболяка не уточняются.
«Прощание с Кучеренко Олегом Андреевичем состоится 20.02.2023 года 12:00 — 13:00 в траурном зале морга», — сообщил подписчик паблика «Типичный Тобольск» 18 февраля.

Родственникам и близким погибшего принесли соболезнования.

На прошлой неделе «Наш город» сообщал, что в Тюмени простились с 36-летним бойцом ЧВК «Вагнер», погибшим под Артемовском. Андрей Владимиров погиб на Донбассе, военный получил смертельное ранение в ходе выполнения задания.

В Тюмени простились с 36-летним бойцом ЧВК "Вагнер", погибшим под Артемовском
Узнать подробнее
#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Происшествия#Военные#Похороны#Работа#Соболезнования
Подпишитесь
«Дети плакали, но он их не тронул»: отец убил лишь взрослых
Сегодня, 06:51
«Они в безопасности»: Степанов рассказал, где сейчас пострадавшие дети с Тульской
Сегодня, 09:47
Появились данные о состоянии тюменки, пострадавшей во время массовой резни
Сегодня, 08:31
38-летнего подозреваемого в массовом убийстве тюменца задержали
Сегодня, 08:19
Правительство Тюменской области готовит для некоторых тюменцев денежные выплаты
Сегодня, 08:08
В Тюмени появились улицы в честь бойцов, погибших на Донбассе
Сегодня, 07:37