В Тюмени простились с 36-летним бойцом ЧВК "Вагнер", погибшим под Артемовском

Posted Сегодня, 05:34
Published Сегодня, 05:34
Modified Сегодня, 07:59
Updated Сегодня, 07:59
Известно, что Андрей Владимиров родился в Сургутском районе. О гибели бойца стало известно в начале февраля. Похороны военного состоялись в Тюмени. Церемонию прощания и провели со всеми воинскими почестями. Андрея Владимирова наградили посмертно «Орденом Мужества».
Ранее «Наш Город» писал, что в тюменском селе Банниково Абатского района похоронили погибшего при выполнении боевого задания в ходе СВО офицера Владимира Ковалева.