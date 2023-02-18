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В Тюмени простились с 36-летним бойцом ЧВК "Вагнер", погибшим под Артемовском

18 февраля 2023, 05:34
Фото: 1MI

В Тюмени похоронили 36-летнего бойца ЧВК "Вагнер", погибшего под Артемовском

Житель Тюменской области, 36-летний боец ЧВК «Вагнер» Андрей Владимиров погиб на Донбассе в ходе специальной военной операции. Военный получил смертельное ранение в ходе выполнения боевого задания под Артемовском.
Сюжет
Тюмень
Фото: НЕ ЖДИ меня из Украины

Известно, что Андрей Владимиров родился в Сургутском районе. О гибели бойца стало известно в начале февраля. Похороны военного состоялись в Тюмени. Церемонию прощания и провели со всеми воинскими почестями. Андрея Владимирова наградили посмертно «Орденом Мужества».

Ранее «Наш Город» писал, что в тюменском селе Банниково Абатского района похоронили погибшего при выполнении боевого задания в ходе СВО офицера Владимира Ковалева.

33-летний майор из Тюменской области погиб на Украине
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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Военные#Военнослужащие#Военная служба#Военные действия#Похороны#Тюменская область
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