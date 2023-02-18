В Тюмени простились с 36-летним бойцом ЧВК "Вагнер", погибшим под Артемовском

Известно, что Андрей Владимиров родился в Сургутском районе. О гибели бойца стало известно в начале февраля. Похороны военного состоялись в Тюмени. Церемонию прощания и провели со всеми воинскими почестями. Андрея Владимирова наградили посмертно «Орденом Мужества».